离场的 HTC 从未离去 新闻

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HTC Dream、Evo 4G、Google Nexus One、Touch Diamond···还记得这些手机么？还记得它们带来过的惊艳么？如今，这些 HTC 的骄傲都成为了它的过去，而这家叱咤一时的公司也随之变成了众人眼中的曾经。消息称，HTC 将 在台湾地区裁掉其四分之一的岗位（约合 1500 份）。藉此，HTC 的全球雇员总数将低于 5000 名，尽管在 5 年前，这一数字为 19000。

起初，HTC 依靠给运营商贴牌生产的 ODM 模式起家。另一端，在智能手机市场初露头角的时候，它也拥有着自己的智能手机品牌——HTC。当时，这一领域的主宰是黑莓（在 2013 年之前从属于 RIM），但在 07 年的时候，HTC 借着 WM6.0 和触屏技术上的突破杀到了这里。

2008 年，HTC 推出了包含 Touch Diamond、Touch Pro、Touch 3G、Touch HD 在内的 Touch 系列。它们响应灵敏，续航持久，Touch Pro 上甚至还配有用于视频通话的前置摄像头···这些前沿的设计为当时的人们留下了无数赞叹。

除此之外，HTC 一手打造的用户界面（Sense UI）也让 Windows Mobile 的上手变得更加简单。那时，WM 的主要对手是 RIM 的 BlackBerry OS 和诺基亚的塞班（Symbian）系列，但它的操作体验对新用户来说并是那么友好，有时甚至会将他们拒之门外。而 HTC 就做到了它能做的最好的事情——用它自己的 UI 理念为用户提供了一系列的便捷体验，这些理念中的很多地方甚至沿用到了 2018 年的现在。

在 Touch 系列发布的同年，HTC 和谷歌一起发布了第一款安卓设备——HTC Dream（T-Mobile 定制版的叫 G1。译者注：另一款官方 G 系列机型是被称作 G2 的 Desire Z，同样为 T-Mobile 定制版。我们熟知的诸如 G3、G7 等等的型号均为民间通俗称法）。在当时来看，它是一部无可挑剔的手机（尽管这样的形容在 iPhone 身上同样适用），而这部手机的成功也为随后 HTC 的蓬勃发展奠定了基础。于是我们很快就看到了 Hero、Droid Incredible、Evo 4G···以及震撼一时的 Google Nexus One。

在 G1 之后，HTC 把它在 WM 系统上的界面设计沿用到了安卓系统上面，而它为安卓系统带来了深远的影响。它的自研界面让安卓变得更具吸引力和亲和力，另一方面它也让安卓系统达到了能与 IOS 匹及的市场地位。

然而好景不长，在 2010 和 2011 年，Google 把第二代和第三代亲儿子（Nexus）的制造权都交给了三星。而三星在这时也开始了奋起直追，用它的 Galaxy 系列为 HTC 留下了一道道的背影。HTC 并没示弱，2012 年 One X、2013 年 One Max，以及 2014 年的 One（M8）都是它的实力证明。但它们还是失败了，三星担起了安卓的领头重任，把 HTC、索尼、LG 远远的留在了身后。

2010 年年底 ，HTC 还是美国地区的第一大手机供应商。但在 4 年后 ，它就以仅仅 6% 的占有率跌落到了苹果、三星、LG 的身后。而到了 2017 年，这个数字则变成了 2.3%，尽管有消息预测 在今年 它或许只能达到 0.5%。

去年，谷歌 斥资 11 亿美元收购了 HTC 的手机业务部门 ，该笔交易将超过 2000 名的相关员工纳入到了谷歌的囊中，而他们很可能会在谷歌的 Pixel 产品线上继续效力。很长一段时间，这个团队的作品都是叫好不叫座，但这并不意味着是他们研发上的失败，你知道，有很多外部原因值得深究，HTC 制造旗舰设备的心从未停止跳动。

如今，HTC 的重心已经全面转向了 Vive。这或许是一步明智之举——至少它仍是目前最好的 VR 平台，但这样似曾相识的画面也出现过在曾经的 HTC 身上，我们只好希望同样的结局不会再次上演。