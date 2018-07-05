映客创始人奉佑生上市前路演：我们是一个 3 年的腾讯 新闻

直播平台 映客 将于 7 月 12 日在港交所上市，该公司于 7 月 3 日晚进行了路演。

映客创始人奉佑生在路演中提到，自己是湖南人，而湖南人“最擅于干社交产品”。“湖南属于山区，很多人从小都是在深山里出生、泥巴里打滚长大，深山里的人没见过世面，很多时候都在独自品尝孤独。我是一个比较宅、不善社交的人，但我想讲的一个核心观点是，越宅的人，越有可能做出好的社交产品，因为他最懂什么是孤独。而越是社交大王，越可能做不出好的社交产品。”奉佑生这么说道。

奉佑生说，“我们给映客定了一个使命——让快乐更简单。”他拿加班举例：“工程师经常加班，有时候回到家已经深夜一两点，即使面对老婆，还是觉得自己的内心世界无法完全敞开，找不到一个可以清楚沟通、有共鸣的倾诉对象。但恰恰在线上虚拟世界中，你也许可以找到这种共鸣感。”奉佑生认为认“孤独感会伴随一个人的一生，不可能永远解决，但是可以有所缓解。”

映客于 2015 年 5 月上线，3 年多过去，累计充值额超过 100 亿，连续 3 年盈利，2017 年的利润是 7.9 亿人民币，月活跃主播数行业排名第一。

奉佑生表示映客的收入爆得太快了，当时团队只有 30 个人，“根本接不住”，服务器经常崩坏。“这种幸福来得超级痛苦，我们不想它长得这么快，更希望它更慢一点。”奉佑生说。

映客将于 7 月 12 号在香港挂牌上市，股票代码“3700”。奉佑生说这个代码是他选的，“3 代表映客成立三年，700，因为我看到了腾讯是 0700。对标腾讯当年上市时，还没映客现在的市值和收入高，所以我们是一个 3 年的腾讯。”

附奉佑生演讲全文：

首先感谢我的老板（刘晓松），2004 年开始跟了 14 年的老板，今天回到 A8 这个主场很亲切。2004 年我在华强北进的 A8，是 A8 音乐网的第一位工程师，它最早的每一行代码都是我写出来的。在 A8 的十年，让我学到很多的东西，也学会了坚持。因为十年的路本来就没有多少人能坚持，尤其是在没有商业模式的探索阶段坚持十年是多么痛苦，而这也为我后来寻找映客的商业模式奠定了基础。

做映客的初衷

我为什么做映客这个产品呢？

我是湖南人，可能普通话没那么标准，人也比较土一点，但是湖南人最擅于干社交产品，比如有张小龙。湖南属于山区，很多人从小都是在深山里出生、泥巴里打滚长大，深山里的人没见过世面，很多时候都在独自品尝孤独。我是一个比较宅、不善社交的人，但我想讲的一个核心观点是，越宅的人，越有可能做出好的社交产品，因为他最懂什么是孤独。而越是社交大王，越可能做不出好的社交产品。

我们给映客定了一个使命——让快乐更简单。我希望像马云一样，让天下没有难做的生意，他因此提出了快乐和健康两个产业，我们选择了快乐这个产业链条。这是从我内心状态出发的，因为工程师经常加班，有时候回到家已经深夜一两点，即使面对老婆，还是觉得自己的内心世界无法完全敞开，找不到一个可以清楚沟通、有共鸣的倾诉对象。但恰恰在线上虚拟世界中，你也许可以找到这种共鸣感。试想一下，到了晚上你们打开微信，有多少人能够找到 3 个无缝聊天的好友？所以我认为孤独感会伴随一个人的一生，不可能永远解决，但是可以有所缓解。

我从 1998 年开始上互联网，那时候第一代网站叫碧海银沙，我不知道有多少人知道。回望互联网 20 年的发展，从文字年代发展到视频年代，但是基于人性的需求，其实没有发生太多的变化，因为它背后都是，要寻找一个共同的社群沟通效应。

大家可能会把现在看到的很多泛娱乐化的直播或者映客上的直播等同于直播，其实不是，这仅仅只是原始状态，直播的萌芽。因为现在这类产品非常不符合人性，主播和大量的观众只能文字互动，但最好的状态应该是人和人之间实现平等的视频或者语音互动，这才符合我们生活中的场景。未来基于新的视频技术，这种形态一定会在线上有机会重构。我希望映客能够成为中国每一个城市的线上娱乐入口，这是我们的愿景和使命。

抓准人性和定位

映客从 2015 年 5 月产品上线至今也就 3 年多，累积下来创造的充值额超过 100 亿，连续 3 年盈利，去年的利润是 7.9 亿人民币，2017 年月活跃主播数行业排名第一。

我自己也回顾了一下，在中国互联网历史上其实也很少有这种能够 3 年快速成为一个爆款并且快速实现盈利的公司。“遗憾”的是，我们的收入爆得太快了，当时我的团队才 30 个人，根本接不住，服务器经常崩坏，工程师晚上加班都顶不过来。这种幸福来得超级痛苦，我们不想它长得这么快，更希望它更慢一点。这是现象级的增长。

面对那么多竞争对手，我们能够脱颖而出，对人性的洞察起着决定作用的。其中主要有三个人性点：第一点，实现秒开。映客第一版只用了 14 天开发完成，当时我对团队提了一个要求——秒开，一秒内你必须能够把视频打开看得到。这在 2015 年的时候还是比较难做到的，但是团队实现。

第二点，实时美颜。当时全中国还没人做视频实时美颜，已有的照片美颜也要 PS 之后才能发到朋友圈。2015 年手机的 CPU 还很差，要想实现一秒 24 帧的美颜处理速度，让每一个人直播的时候看起来又美又帅，自信心爆棚，对技术的要求是很高的。

第三点，高薪日结。这来源于我在东莞待过一段时间，没干坏事啊（笑），东莞的电线杆上面经常贴着各种“高薪日结”的招聘广告，那个时候我多么渴望有这样一份工作，但是遗憾的是颜值都不够，没办法成为这样的工作者。但我觉得这是一个很人性的点，谁都希望工作完成后当天就能拿到工资。所以，映客主播下播就能提走收入，产生了很好的口碑效应。这是三个原始的基于人性的融合点，让产品有了第一波爆发的口碑。

还有是定位。那个时候最早提起直播，大家会觉得没法见人，好像你是在干一件见不得人的事情。而我希望能把这个局面给打开，让直播变成大家都能接受的事情。所以从第一天开始，我们的定位就叫做“让年轻女性喜欢的时尚直播平台”。这是很多人不理解的，为什么只让女性喜欢，男人怎么办？男人都在看直播呀。我认为，任何一个社区只要有一个女生，自然会吸引 200 个男生。目前，我认为映客是全行业里面用户结构最好的，我们的男女比例 53:47，同行大多都是 8:2 或 7:3。只有男女结构均衡的产品，才有可能具有很强大的社交因子。

此外，在传播和运营策略层面，我们也有自己的独特点。2015 年 10 月，全行业里面做直播的已经很多了，我们想让映客快速从中爆出来，在朋友圈制造刷屏现象。如果能做到一个软件你同时有 3 个朋友在刷屏，这个软件不爆不可能。但是往往我们历史上所见过的爆款，都是工具型的产品，爆完第三天也就没了。所以，我首先要思考让它怎么爆的问题，接不接得住再说。我要求我的 3 个 90 后编辑想一条分享语，就是你必须让用户愿意分享到朋友圈，并且不删除，最后就有了“你丑你先睡，我美我直播”这样一个刷爆朋友圈的广告语。这一条其实符合了 90 后的价值观，叫做鄙视链条，证明我长得比你美一点，你丑的睡觉去吧。这样大家就很好奇，引起了一次传播，但这一层仅仅是朋友圈的传播。

另一层是品牌运营的传播。我们希望人们提起直播就想到映客，让它成为品类代名词。那时刚好我们拿到了周亚辉的投资，他只给我打了一个 10 分钟的电话，没见过面，就决定向映客投资数千万元，这也是他挺牛的地方。后来我们拿这笔投资去做整个品类广告的投放，把市场点爆，赢得整个行业流量的大红利。就是你提起直播，映客一定是第一品牌。

但是刚做完这个决定，映客就在苹果商城上被下架了，怎么办？当时，我们的一大笔广告预算已经砸下去，整个春节档用户都疯掉了，留言骂我们，是哪个傻子广告打半天，就是软件找不到。这个插曲看似是错的，其实是对的，被逼得做了一次饥渴营销。后来我们通过展示映客的视频技术体验、节目监控系统等打动了苹果，映客 App 得已重新上线。 后来，我们还做了一系列品牌营销，比如说赞助 Big Bang 的全国演唱会，这一系列品牌运作背后都是建立映客的品牌标签，树立一个潮品牌，形成品牌美誉度。

弹性的商业模式

为什么映客主播数全行业最多？因为我们一直坚持“全民直播”的理念。我们绝大多数主播都是以社交的需求为出发点来到映客的，他们的第一诉求是需要陪伴，我们有约 20% 的用户是尝试开播的；第二诉求是赚钱，我们平台上年收入上千万、百万的主播比比皆是，很多人都是利用业余时间做主播。我们是直接跟主播分成的，主播在我们这平均拿到约 55%，行业里面其它家的公司主播是拿走 30% 到 40%，工会从中抽走 15% 到 20%，那我觉得互联网应该是要消灭工会这种中介机构的。我们希望用户更长情，打造一个长尾的社交链条和圈子，所以商业模式上也非常弹性。

很多人问过我，互联网竞争的本质是什么？我认为最终的核心本质一定是团队，团队持续创新能力和持续做爆款的能力。我们团队有机会从千播大战中杀出来，制造了映客这第一个爆款；2018 年 1 月份我们做了第二个爆款，叫芝士超人，我们用了一周的开发时间，在全行业率先上线，一个月之内把它引爆。同样，我们团队现在还持续有四、五条产品的孵化线，有些产品其实商业模型已经闭环得非常好，因为我原来吃了做音乐产品的苦，现在做任何产品的第一天，都要先把商业模式想清楚，为的就是把它顶进爆款而已。

我们孵化了一款针对于三四线城市的中年人群的社交产品，数据非常好。假以时日，我觉得能够在三到五年内解决这个人群的社交需求。目前行业竞争，大家 copy 产品的速度都是以半个月记，但是核心的创新能力，我认为是没法持续 copy 的。

制造城市化线上娱乐中心

我一直思考公司未来五年、十年有什么东西不变，这个社会有什么东西不变。

我认为有两个东西不变，第一个不变的是情感，只要年轻人存在的市场，人存在的地方，一直会有情感需求；第二个不变的是美，爱美之心，人皆有之，这个东西一辈子都不会变。这也是我们的核心，映客链条下核心的资源是主播，能不能去垄断全国最优秀的、最有才华的一批主播，可能成为我们一个核心的增长引进。

我认为未来的三到五年中国会有一个大的社会形态的变化，也就是城市群的变化，每一个省会城市的人口是在净流入的，而且都是年轻人净流入，净流入的人都是县级和市级的年轻人，包括北上广深部分人回流到省会城市。以长沙为例，长沙每年新增人口是 49 万，那未来中国基本上我觉得至少有 20 个这样的节点化的中心城市，这种就是城市社群。所以我们今年的一个核心策略是下沉，从一线城市，先把映客的品牌的美誉度下沉，让我们下沉到二线 。

在下沉到二线城市的时候，映客的品牌和标签也会继续保持高于我们同行的水平。因为人群是往上走的，所有人敢承认自己，敢于为品牌标签的时候，你才会吸引到优秀的主播。

同时，我们未来也想投资和去参与一些中国的选美赛事的 IP，可以通过线上平台来筛选。未来线上的娱乐产品不仅仅是直播这样一个形态，一定是丰富多样的，但我们想要围绕抓住美这个点，然后制造一个城市化的线上娱乐中心。

最后，映客将于 7 月 12 号在香港挂牌上市，股票代码是 3700。这个代码是我选的，3 代表映客成立三年，700，因为我看到了腾讯是 0700。对标腾讯当年上市时，还没映客现在的市值和收入高，所以我们是一个 3 年的腾讯。