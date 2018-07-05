大众汽车计划于明年推出全电动车共享服务 新闻

多年来，戴姆勒和宝马等公司一直运营着自己的按需汽车租赁服务，大众汽车集团目前也表示即将推出名为“WE”的汽车共享服务，该服务仅使用电动车。

大众汽车的汽车共享服务将于明年在德国推出，然后从 2020 年开始扩展到欧洲其、北美和亚洲的主要城市。整个服务车队全部将使用电动车。

“我们相信汽车共享市场仍有潜力，”大众汽车销售董事会成员 Jürgen Stackmann 在一份声明中表示。 “这就是为什么我们进入这个市场的整体单一来源概念涵盖了短途旅行所需的所有移动需求，只需几分钟即可助力用户完成长假之旅。”

WE 业务不单单实现汽车共享服务。 WE 车辆共享平台最初将专注于汽车共享，最终它将包括其他出行代步方式，如滑板车。

大众汽车在 3 月展示了名为“Streetmate”和“Cityskater”的两款电动滑板车，该公司称其为“最后一英里的电动街头冲浪者”。大众汽车认为 WE 平台有助于将客户与汽车共享服务相连接，租赁电动滑板车，甚至是支付停车费。

WE 平台还将连接到 MOIA，后者是大众汽车旗下的的移动出行公司，该公司已经推出了可乘坐 6 人的全电动共享车。

大众汽车 WE 平台提供的车辆按需服务将由大众汽车集团的子公司 UMI Urban Mobility International 管理，该公司于 2018 年开始运营。