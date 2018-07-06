用户反馈称摩拜误操作买成“半年卡”，阿里推出文案 AI 工具，每秒可撰写 2 万行广告文案 | 早 8 点档 新闻

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摩拜宣布全国免押，但退押金时易误操作买成“半年卡”

昨天，摩拜宣布正式在全国范围内推出无门槛免押金用车，并呼吁全行业一起加入无条件免押行列。消息传开后，不少用户开始申请退押金。但《北京晚报》记者发现，操作到最后一步时，最明显的按钮却是“买半年卡，退 199 元押金”，如果用户没有仔细看，很容易会误按。据了解，已有不少用户反映被这种不合理的软件提示误导，并购买了半年骑行卡，目前正与摩拜客服协商退钱。此外，在成功申请退款后，摩拜还会弹出选购买月卡“20 元/不限次”的页面，其中“以后再买”的按钮被系统设置为灰色。据记者实际测试时，app 退款流程仍是和以上描述设计相同。

抖音海外版被封禁

CNN 消息，抖音海外版 Tik Tok 在印尼被禁，据当地信息通信部公告称，原因是其传播了对青少年产生不良影响的内容。据悉，平台上出现了让很多用户抵制的内容：一位青少年正在跳舞，突然镜头切换到了一具遗体上——可能是该青少年的亲戚。该视频传出后，网络上发起请愿，收集了约 12.5 万份签名，要求封禁 app。印尼通信和信息部称，如果 Tik Tok 能够尽快清理平台，禁令可能会被取消。

第一款配备 Retina 显示屏的 MBP 已经“过时”

近日，苹果官网对“过时产品”和“停产产品”列表进行了更新，将 2012 年含 Retina 显示器的 MacBook Pro 被列为“过时产品”。这意味着，苹果已停止向这款经典产品提供支持，用户只能到苹果或其服务供应商获取服务和进行维修。

雷蛇在马来西亚推出 Razer Pay 支付业务

近日，雷蛇（Razer）在马来西亚吉隆坡推出电子货币包 Razer Pay，用户可于 Razer Pay 内进行增值、转账及支付。雷蛇通过和成功集团（Berjaya Corporation Berhad）合作，预计将在马来西亚超过 6000 间零售及餐饮商户铺开 Razer Pay。此外，Razer Pay 将于未来几个月内在其他东南亚国家推出。

苹果不用英特尔 5G 基带芯片

英特确认，公司已经停止开发部分原本计划使用在苹果 iPhone 上的 5G 通信基带芯片。据悉，苹果已经向英特尔发出通知，决定不在未来的 iPhone 上使用来自于英特尔的调制解调器，而此消息已经得到了英特尔内部人士的证实。英特尔这一决定将会影响苹果在 2020 年推出的 iPhone，不会影响到明年的 iPhone。

阿里推出文案 AI 工具，每秒可撰写 2 万行广告文案

昨天，阿里巴巴发布一款人工智能工具，每秒可以写 2 万行广告文案。在阿里电商网站上投放广告的企业，现可在他们的产品页面上插入一个链接，然后点击“产品智能文案”，就可以查看不同的广告创意。阿里表示，虽然这个工具已经通过图灵测试，但这并不会取代人类。文案 AI 采用深度学习模式，须输入大量人类创作的优质内容来培训。

廉价版 Surface 跑分曝光：接近于 2017 款 MacBook

近日，前微软员工 Mouni Reddy 在个人推特上分享了廉价版 Surface 的 OpenCL 跑分。据悉，这款预期定价不超过 400 美元的新品配备了英特尔 Pentium 4415Y 处理器，跑分成绩为 15992 分。而装备 Core i5-7Y54 的 2017 年款 MacBook (售价 1300 美元）跑分成绩为 17647 分。