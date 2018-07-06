AI+药物研发公司智药科技获青松基金近千万天使轮投资

据报道，日前，智药科技宣布获得青松基金的近千万人民币天使轮投资。

智药科技利用 人工智能 技术开发药物，其在研的人工智能产品涵盖了从药物发现（Drug Discovery）到临床试验（Clinical Trial）的各个阶段，通过对研发各环节效率的提升，系统性、全局性地提高新药研发成功率，从而降低研发成本。

智药科技已经开发出虚拟药物筛选分子对接工具 KangDock，在测试数据集上的预测准确度 (AUC) 已经达到了 93%，超出美国独角兽公司 AtomWise 公司同类产品 AtomNet 近 4 个百分点。应用这一技术，有望为制药业节约数亿美金研发经费。

智药科技 CEO 黄韬表示，利用本次融资，公司将加强算法到产品的研发，深入挖掘人工智能在新药研发领域的潜力，帮助制药业以更快、更好、更便宜的方式发现新药，造福大众健康。

青松基金合伙人苏蔚表示，在美国，人工智能辅助药物发现是独角兽最多的一个领域，而在国内，相关的标的非常稀缺。“因为它的技术门槛非常高，涉及到机器学习、药学、医学、量子力学等等，而当中门槛最低的就是机器学习；智药科技的团队非常互补，三个创始人分别是计算机辅助药物发现的博士、药理学博士和机器学习的博士，在各自的领域都是最顶尖的人才；而在化合物筛选阶段，智药科技的产品已经证明它在世界上的领先水准。”

图片来源：123RF