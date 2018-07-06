改变 10 亿用户多种活动方式的 App Store 十岁了 Apple

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App Store 于 10 年前——2008 年 7 月 10 日推出，苹果今天 分享 了有关这个改变了人们工作、娱乐、会面、旅行等诸多活动方式的应用商店的一些数字。

10 年过去，现在 App Store 的用户已经超过 10 亿人。App Store 于 2010 年登陆中国，而中国已成为全世界为 App Store 创造下载量和收益的重要市场之一。

苹果在 2009 年推出应用内购买（IAP）功能，到 2010 年 6 月，来自 IAP 和付费 app 向开发人员支付的金额达到了 10 亿美元。订阅功能支持在 2011 年上线，到 2016 年已经扩大对所有 25 个类别 app 的支持，包括爱奇艺、腾讯视频、LinkedIn 领英等在内的 app，数量超过 2.8 万款。根据苹果的说法，应用订阅量相比去年增长了 95％，截至 2018 年 6 月，开发者通过 App Store 获得了超过 1000 亿美元的收入。

主打健康、医疗研究的 ResearchKit 和 CareKit，自发布以来有 500 多位医生和医疗研究人员将后两者用于临床研究，共有 300 万人参与，涵盖自闭症、帕金森氏症、术后居家康复和物理治疗等各类病情。Apple Watch 和 HealthKit 为开发者打造更具创新性、智能性和交互性的健康、健身和运动类 app 奠定了坚实基础，让用户更重视自身健康，自 Apple Watch 发布以来，此类 app 的下载量已经增长 75%。

说到 2017 年改头换面的 App Store，苹果表示 App Store 现在每周的访问者达 5 亿，用户也会花更多时间来探索新 app，“Today”标签页上数百个专题的阅读人数已经超过 100 万。

最后，AR 方面，在 ARKit 1.0 推出 1 年后，App Store 现在已经有超过 3000 款 AR app。