这次的 TC 杭州创新峰会 展区大家可能在视频里见得七七八八了，还有哪些遗珠未被发现或是值得再回顾一遍，不如跟着笔者这篇文章再来做一个盘点吧：

贤二机器人

它的到来给黑科技遍布的展区平添了一份妙不可言的佛系创新之风——这就是萌萌哒的贤二机器人。

来自龙泉寺动漫中心的江居士告诉我们，这次带来的是进化版的贤二——他在上一代的基础之上增加了科大讯飞的语音拾音功能，从而可以更加灵敏地接收外部的指令；科大讯飞的语音合成技术让他的回答更流畅，说话的节奏更舒服，不像是上一代只能说提前录入好的固定句式。

此外，贤二现在还加入了小程序。只需要打开这个微信小程序，你就可以随时和贤二谈心，甚至失恋也可以让他开导你。据了解，这个像微软小冰一样的设计还可以让贤二持续将拟人化的人机互动方式储存在大数据库中，继而给更多人以更有趣的方式来弘扬佛法。事实上，在现场这也是不少小朋友必到的展位。

Rokid Glass

在最近的一次发布会上正式亮相后， Rokid Glass 也来到了本次的 TC 杭州峰会。

这款 Rokid Glass 延续了原型机的一体化设计，整体体积缩小 40%，采用合金边框取代之前的塑料材质，可以更好地散热。在人体工程学方面，Rokid Glass 可适应 90% 以上用户的头型和瞳距，吸附式矫正镜片让近视用户也能够正常佩戴。整机质量轻盈，重量 120 克，仅为微软 HoloLens 的 1/4。

在硬件配置上，Rokid Glass 拥有其独创的单镜片 AR 光学技术，将光效率较传统方式提升 50%，全彩全高清的 OLED 微显示屏，其光学分辨率为 1280×960，刷新率 60fps，视场角大于 30 度，大画幅显示，让视觉更加逼真。配置方面，该眼镜采用高通骁龙 835 处理器，拥有强大的计算处理能力。眼镜上方搭载了一颗 1300 万像素带光学防抖的摄像头，让远距离视觉识别、二维码扫描更加方便快速。

为了让用户在使用时更加简易，Rokid Glass 在镜腿增加了新的 Touch Pad 和两个物理按键，支持左右滑动以及点击的操作，智能语音助手和麦克风阵列的加持，也让 Rokid Glass 的语音交互体验顺畅自如。续航方面， Rokid Glass 整机使用时间超过 6 小时，待机时间长达 60 小时。

除此之外，记者也从现场获悉，Rokid Glass 还搭载了人脸识别功能，其准确率高达 99.8%，可应用于社交、安防、医疗等领域。总结来看：AR 眼镜可以作为人的第三只眼，结合了可穿戴性和人工智能平台的 Rokid Glass 能否成为人类的下一个眼睛和耳朵，我们拭目以待。

除了智能音箱 Rokid Me 和新款的 AR Glass 外，其自主研发的 AI 语音专用芯片——Rokid KAMINO18 也在本次 TC 杭州展台亮相。

据悉，KAMINO18 有别于通用芯片，是一块 AI 语音专用的 SoC 芯片，内部集成了 ARM、NPU、DSP、DDR、DAC 等多个核心元件，大大提升了芯片整体集成度，大小仅与一元硬币相当。

KAMINO18 可完全支持智能音箱和儿童故事机两大产品领域，喜马拉雅已经正式与 Rokid 确定了战略合作关系。喜马拉雅的儿童智能音箱小雅 Mini 也即将成为使用 Rokid KAMINO18 的外部产品，未来 KAMINO18 还将支持 Amazon Alexa。

Ruff

关注 TC 创业大赛的朋友都知道 Ruff 这家公司，从创业黑马的舞台进入到公众视野的它如今发展得是红红火火，不光在 资本市场 披荆斩棘，也在应用的覆盖领域度上又给我们带来了新的想象力。

Ruff OS 是一个物联网操作系统，支持 JavaScript 开发应用，为软件开发者提供开放、高效、敏捷的物联网应用开发平台，让 IoT 应用开发更简单。目前 Ruff 平台已经拥有超过一万名开发者，开发者通过 Ruff 将应用迅速部署到硬件设备，快速完成物联网应用开发，为物联网层的接入提供一个统一标准化的物联网操作系统，其新推出的 RuffChain 则是一个结合物联网和区块链的架构，它包含一个分布式物联网操作系统和一条基于物联网领域的公有链。

Ruff 的参展人员告诉动点科技：价值网络才适合放在区块链上，互联网表象层的数据占到 99%，而这些价值网络的数据在物联网中才能发挥价值。比如当传统生产型企业，需要向银行进行贷款时，他们的处境是非常尴尬的，工厂是专业的生产型设备，不具备流通性无法进行抵押，而厂房和地皮又都是租赁，同样无法进行抵押。当然最关键的还是订单、出货量、生产周期和银行流水这样的数据，但这些数据，银行又无法完全信任企业所提供的相关数据，即便进行尽职调查，同样无法审核数据造假的问题，未来还会有哪些场景可以想象，着实让人期待这一产品的无穷潜力。

Phigolf

Phigolf 是一个来自韩国公司生产的高尔夫挥杆传感器。

用户只需要将 Phigolf 插入高尔夫球杆 ，随后在智能手机安装 Phigolf 软件 (支持 Android、iOS) ，最后启动 Phigolf 软件并自动识别传感器就可以随时随地开始一场高尔夫球赛。虽然笔者没有完成小鸟球进洞的壮举，但拿着它真的感觉和置身高尔夫球场别无二致，而且不需要给球童小费。