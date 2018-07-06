Kyligence 宣布完成 1500 万美元 B 轮融资，进一步赋能企业释放大数据生产力 新闻

动点科技最新获悉：2B 数据解决方案平台 Kyligence 宣布完成由斯道资本（富达国际有限公司 “Fidelity International Limited” 自有投资机构）领投，原有股东红点中国、思科、宽带资本、顺为资本跟投的 1500 万美元 B 轮融资，并发布了下一代大数据智能分析产品——Kyligence Enterprise v3.0 及 Kyligence Cloud v2.0，通过机器学习等增强数据仓库分析技术。

据了解：Kyligence 由 Apache Kylin 核心团队于 2016 年 3 月创立，提供基于 Apache Kylin 的企业级智能大数据分析产品 Kyligence Enterprise，及云计算核心产品 Kyligence Cloud。Apache Kylin 是首个来自中国的 Apache 软件基金会顶级开源项目，也是全球第一的开源 OLAP on Hadoop 技术，Kyligence 成立伊始即获得来自硅谷老牌风投红点中国领投，思科跟投的天使轮融资，并于 2017 年初完成了由宽带资本和顺为资本领投的 A 轮融资，本次 B 轮融资更有国际知名投资基金富达国际有限公司 (Fidelity International Limited) 旗下的斯道资本（Eight Roads）联合原有股东强势加持。

对于本轮融资，Kyligence 联合创始人兼 CEO、Apache Kylin 联合创建者韩卿（Luke Han）表示，2 年获得 3 轮投资的背后是顶级风投对 Kyligence 未来前景的看好，新一轮融资完成后，Kyligence 将继续创新和完善产品与技术，并以更大力度加速全球化战略步伐，寻求企业品牌的进一步壮大：“本轮资金将主要用于加大产品关键技术的研发投入，将进一步提升大数据分析领域的智能化和自动化。并依托 Apache Kylin 国际社区的影响力，在北美、欧洲等地市场进一步进行海外拓展。同时，我们还将持续构建开放的合作伙伴生态体系，携手更多合作伙伴为客户提供世界领先的大数据分析产品和解决方案。”

顺为资本合伙人李锐表示：“在过去两年中，我们看到 Kyligence 创始人韩卿与团队脚踏实地地将 Kylin 技术从一个开源项目发展成一个成熟的商业软件产品，并逐步在各个行业中落地应用。未来，我们期待 Kyligence 在智能化、自动化、国际化的方向上取得更大的成绩。”

此外，CEO 韩卿宣布正式发布下一代企业级数据仓库产品与解决方案 Kyligence Enterprise v3.0，及云端一站式大数据分析解决方案 Kyligence Cloud v2.0，新版产品引入机器学习等增强数据仓库分析技术，为释放大数据分析人力提供了坚实的技术基础。“最新版本的 Kyligence Enterprise 在保持 PB 级数据集上亚秒级查询响应速度的同时，革命性地实现了自动化建模、提供了卓越的查询性能、将传统分析与现代分析结合在统一的平台中。”他在随后对记者补充道。

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