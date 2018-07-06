麻省理工的 Cheetah 3 机器人能在看不见的情况下上楼梯 新闻

麻省理工学院的 新视频 显示，其 Cheetah 3 机器人不需要用“眼睛”看就能上楼梯。即使没有摄像头，这个 90 磅（约 40 .8 公斤）重的机器人通过配备的新算法，也能够以触碰的方式来驾驭周边环境。

四足机器人上楼梯的样子之前我们也看过，比如 Boston Dynamics 的 SpotMini 机器狗 ，不过 SpotMini 搭载了摄像头，它是具备视觉系统的。Cheetah 3 背后的团队希望它能够在看不到前方路况的情况下移动。过分依赖视觉可能会降低行动速度。 “如果它踩到摄像头看不到的东西怎么办？它会做什么？“麻省理工学院机械工程教授 Sangbae Kim 在新闻发布会上说道 。 “这就是盲运动（blind locomotion）可以帮到忙的地方。我们不想太依赖视觉。”

麻省理工学院在新闻发布会上表示，该计划是让机器人在人类无法进行冒险的地方活动——比如进入发电厂内部一探究竟。 “通过遥控机器人可以更加安全地完成危险、邋遢和困难的任务，”Kim 说。

视频中，Cheetah 3 机器人完成了上楼梯（有障碍物）、慢速行走、快走、快跑、旋转跳跃、跳上平台等动作。直接看视频吧，更直观。