少儿编程项目“核桃编程”近日完成数千万元 A 轮融资 新闻

据报道，少儿编程项目“核桃编程”宣布近日已完成金额为数千万人民币的 A 轮融资，此轮融资由源码资本领投，老股东 XVC 跟投。这是本项目 4 个月内完成的第二笔融资。其曾在 3 月份完成了千万级人民币 Pre-A 轮融资，此轮融资由 XVC 领投，嘉程资本和山行资本跟投。

据核桃编程创始人及 CEO 曾鹏轩介绍：“核桃编程的课程体系参照麻省理工学院和宾夕法尼亚大学在学习科学领域的研究成果设计，提升 6-12 儿童对 编程 的兴趣，培养逻辑思维能力。本轮融资将用于教研投入与课程的持续开发，在依循国际研究成果的基础上做更切合中国教育现状的优化与课程储备，并增加在人工智能产品的投入，提高服务效率。”

在保障课程研发的优势基础上，核桃编程采用了人机互动双师课的授课模式，通过动画视频讲解+针对性辅导+家长社群运营的全线上手段，完成授课与服务。在给“孩子更多的思考和自主空间”和“适时给到支持辅导”的平衡里，核桃编程采用了真人讲师与人工智能相结合的方案，此举也大大降低了规模化成本。

源码资本合伙人黄云刚表示：“核桃编程的团队拥有强大的少儿教育基因，拥有卓越的课程及技术研发实力。在少儿编程这个新兴崛起的细分领域里，核桃编程选择了一条独特且有效的切入方式并迅速在课程体系及运营服务方面建立了壁垒，在不到一年的时间里，核桃编程的各项数据都表现出了领跑行业的速度。我们看好这个团队。”