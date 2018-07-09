新研究：iPhone 用户最可能为高收入人群 新闻

据外媒 9To5mac 报道，美国国家经济研究局新发表的一篇论文，旨在根据消费行为和媒体使用情况，推断消费者个人收入情况。据这项研究称，iPhone 是表示消费者富裕程度的最常见指标。这篇论文由芝加哥大学经济学家玛丽安·伯特兰（Marianne Bertrand）和埃米尔·卡梅尼察（Emir Kamenica）撰写。

伯特兰和卡梅尼察表示，“我们对根据收入、受教育程度、性别、种族和政治意识形态划分的美国群体文化差异的变化趋势进行了分析。”他们两人发现，在推断一个人是否属于高收入人群方面，没有一个品牌可以与拥有一部 iPhone 手机相比。论文解释称，推断一名 iPhone 用户是所谓高收入人群的准确率为 69%。高收入人群指家庭收入位居前四分之一的人群。

研究显示，在推断用户是否富裕方面，拥有 iPad 也是一个不错的指标，正确率为 66.9%。推断 Android 手机用户财富的正确率为 59.5%。

他们在论文中写道，“知道某人在 2016 年是否拥有 iPad，使我们能推断其收入位于前还是后四分之一，准确率高达 67%。他们还表示，拥有 Android 手机或使用 Verizon 服务，也是表明用户属于高收入人群的一个重要指标。”

图片来源：9to5mac