小鹏汽车正寻求 6-7 亿美元融资 新闻

据外媒报道，消息人士日前透露，小鹏汽车正寻求以近 40 亿美元的估值，从阿里巴巴集团和其他投资人手中募集 6 亿美元至 7 亿美元资金。此次募资将通过美元和人民币两种货币完成。截至目前，小鹏汽车对公司的新募资计划未予置评。

1 月 29 日，小鹏汽车在香港举办发布会，宣布启动总额 22 亿元人民币的 B 轮融资 ，并获得阿里巴巴集团、富士康和 IDG 资本的联合领投支持。本轮融资的跟投方已经有云锋基金、Apoletto、中金汇融、纪源资本、晨兴资本、经纬创投。 完成 B 轮融资后，小鹏汽车从资本市场融得的资金将超过 50 亿元。

2017 年 5 月，小鹏汽车在 A 轮融资中获得 22 亿元，由神州优车公司发起成立的优车产业基金领投。2017 年 12 月，小鹏汽车宣布结束 A0、A1、A2 三轮 A+ 轮融资，其中：A0 轮来自阿里巴巴集团和何小鹏本人； A1 轮来自纪源资本、晨兴资本、IDG 资本、经纬创投、顺为资本和光控众盈资本联合投资；A2 轮来自新鼎资本、昆仲资本和光速创投。

小鹏汽车联合创始人何小鹏表示，他希望为负担不起特斯拉的中国年轻消费者带来廉价而体面的智能汽车，就如同小米在智能手机市场所作的那样。“中国年轻人希望得到三样东西：新品牌，优质，低价，”何小鹏日前在小鹏汽车位于加利福尼亚州山景城的新美国软件研发中心接受采访时称。“这就像是小米的模式。”

