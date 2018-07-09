知乎新一轮融资即将落定？官方回应：消息不实

据 财联社报道 ，知乎新一轮融资接近尾声，估值约 20 亿美元。此外，据知情人士透露，知乎上一轮资方今日资本和腾讯继续参与了本轮融资。这笔融资或于近期正式对外公布。不过，知乎刚刚对腾讯科技表示，消息不实。

据百度资料显示，知乎网站 2010 年 12 月开放。知乎过去采用邀请制注册方式。

2011 年 3 月，知乎获得李开复的天使轮投资，之后又获得启明投资的千万美元 A 轮投资。

2013 年 3 月，知乎向公众开放注册。不到一年时间，注册用户迅速由 40 万攀升至 400 万。2014 年 6 月，知乎完成由软银财富领投的 2200 万美元的 B 轮融资。2015 年 11 月 8 日，C 轮融资 5500 万美元，新投资方为腾讯和搜狗，腾讯领投。此前的投资者赛富、启明创投和创新工场也在本轮进行了跟投。

2017 年 1 月 12 日，知乎宣布完成 D 轮 1 亿美元融资，投资方为今日资本，包括腾讯、搜狗、赛富、启明、创新工场等在内的原有董事股东跟投。据创新工场李开复透露，知乎该轮融资完成后估值超过 10 亿美元，迈入独角兽行列。

2018 年 6 月，知乎至今已提供 15000 个知识服务产品，生产者达到 5000 名，知乎付费用户人次达到 600 万。每天，有超过 100 万人次使用知乎大学。