致力于让机器听见世界，大象声科宣布获小米和高通创投千万投资

7 月 10 日，机器听觉解决方案供应商大象声科（Elevoc）宣布获得小米和高通创投的数千万人民币的 Pre-A 轮战略投资。挚金资本担任本轮融资的独家财务顾问。

大象声科表示，该轮融资具有广泛重要的战略意义，将有利于强化上下游产业链，进一步赋能通讯、智能家居、智能车载、可穿戴设备、安防等行业客户。

据了解，大象声科于 2015 年创立于美国硅谷，目前总部位于深圳，致力于机器听觉的人工智能公司。公司有以俄亥俄州立大学大学杰出学者、IEEE Fellow 汪德亮教授为代表的人工智能语音交互领域优秀的科学家团队，依托算法、软件、硬件三个维度的技术纵深，为语音增强和智能语音交互提供先进的解决方案。

目前，大象声科已经成功推出了全球首款芯片级单通道人工智能语音增强方案，在不依赖物理硬件的情况下，有效实现了噪音和人声的分离，并在手机通讯行业率先进行了商用。此外，大象声科将单通道语音增强技术与麦克风阵列结合，将多通道语音增强的性能也提升到新台阶，真正解决了语音前端处理的技术难点。

大象声科创始人兼 CEO 苗健彰表示：“ 虽然人工智能技术的发展已经取得了长足进步，但是要实现人性化的的语音交互还有许多关键问题有待解决，机器听觉就是其中之一。自创立伊始，大象声科便树立了为机器人打造智能耳朵的目标。大象声科在机器听觉理论研究上一直走在世界前沿，联合创始人汪德亮教授和张学良教授在该领域有超过 20 年的技术积累。特别是汪教授不仅是机器听觉领域的重要理论——计算听觉场景分析（CASA）的奠基人之一，还是全球第一位将深度学习应用于语音增强的学界泰斗。大象声科将依托自身行业领先的技术优势，整合小米和高通创投的战略资源，联合通讯、智能硬件、安防等领域的优质客户，共同将高品质和便利的人工智能服务带进千家万户。”

注：融资额主要由企业或机构提供，动点科技不作任何背书。