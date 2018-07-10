Keep 获 1.27 亿美元 D 轮融资，未来关注 AI 产品研发 新闻



7 月 10 日，运动科技公司 Keep 宣布完成 1.27 亿美元 D 轮融资，由高盛领投，腾讯、GGV 纪源资本、Morningside（晨兴资本）、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）老股东跟投。此前，Keep 共完成五轮融资，累计融资 6000W 美元，最后一轮为腾讯的 C+轮融资。

Keep 成立于 2014 年，致力于为用户提供健身教学、跑步、骑行、交友、健康饮食指导及装备购买等一站式运动解决方案。

今年 3 月，Keep 创始人兼 CEO 王宁在发布会上曾表示，未来将持续构建以内容为核心的运动科技平台，并最终打造一个科技互联的运动生态。Keep 希望能够联手更多生态合作伙伴去优化每一个服务环节、产品细节，去创造一个生机勃勃的运动新生态，为更多用户创造运动的可能性。

此次 D 轮融资则主要用于 AI 产品研发、新业务线加速孵化，并持续强化 Keep 的内容。

据了解，Keep 在 2017 年就已开始启动 AI 产品规划，全面向行业吸纳优质人才。而今，结合 Keep App、智能硬件 KeepKit 和线下运动空间 Keepland 等多维场景积累的海量用户数据则能够更好的进行产品开发。

融资后的 Keep 将加大对于 AI 技术的投入力度，并将吸收更多业界优秀人才来提升创新能力，进一步强化运动科技公司优势。未来，Keep 用户可以获得更加精准、更加个性化、体验更丰富的运动健身服务，并以低成本、高效率的方式拥有专属虚拟健身教练和优质的线下运动体验。

另外，在科技互联运动生态这一目标下，Keep 已在今年 3 月推出运动空间品牌 Keepland、智能硬件品牌 KeepKit、潮流运动服饰品牌 KeepUp。对比行业其他品牌，Keep 充分发挥了其在用户、大数据、内容等方面的优势。

其中在智能硬件方面，目前 Keep 已经发布了智能跑步机 K1。

Keepland 方面，目前已经推出 24 人一节的“小团课”，课程设置有原创「混合强度训练 MIXT」等极具竞争力的训练课程。目前 Keepland 日常运营已到 95% 的满课率，并且有 80% 的复购率，这是线下运动健身团课中不可多得的好成绩。

Keep 海外市场同样在积极探索中，目前 Keep 国际版已支持英语、德语、日语、泰语和西语等十几种语言，上线短短 6 个月已拥有近两百万用户。

下一步，Keep 仍将继续专注运动健身这一大领域的内容建设，提升课程多样化，持续强化趣味性及专业度，并以更加开放的心态与优质品牌联合共创品质内容，让更多用户加入到全民运动的大潮中来。

注：融资额由企业或机构提供，动点科技不作背书。