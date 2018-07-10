谷歌和 Uber 投资电动踏板车创业公司 Liam；6 月停业及问题网贷平台超 80 家 | 早 8 点档 早8点档

谷歌和 Uber 对电动踏板车创业公司 Liam 投资 3.35 亿美元

7 月 10 日消息，电动踏板车创业公司 Liam 周一宣布获得谷歌母公司 Alphabet 旗下风投部门 Google Ventures 以及 Uber 等公司参入的 3.35 亿美元融资。

据了解，Liam 成立于 2017 年，目前已经累计筹集了 4.67 亿美元资金。该公司的服务现已遍及美国和欧洲的 70 多个城市，而在完成新的融资回合之后，该公司称其计划继续扩张业务。公司联合创始人 Toby Sun 和 Brad Bao 发表声明称：“随着我们继续推动城市交通的边界向外延展，我们对能与新的伙伴展开合作感到激动，将为这个新兴领域带来新的篇章。”

网贷平台钱爸爸宣布停摆

网贷平台钱爸爸 7 月 9 日在官网发布公告称，随着近年来国家宏观经济的下滑，互联网金融政策的收紧及备案延期，行业大规模负面消息爆发等问题，导致整个环境借款人还款意愿下降，投资人集中生情提现。

因此，公司宣布自 7 月 10 日起暂停运营，而宝安区经侦部门已经介入调查，进入依法整改程序。

钱爸爸官网显示，平台累计出借总额为 325 亿，平安银行存管。

近期，网贷行业爆雷事件接连不断。据网贷之家不完全统计，6 月停业及问题平台数量为 80 家，创下今年单月问题平台爆发的最高峰。

谷歌谢尔盖·布林：谷歌错过了走在区块链技术前沿的机会

据国外媒体报道，谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）周末在摩洛哥举行的区块链会议上表示，谷歌错过了走在区块链技术前沿的机会。

尽管谷歌可能错过了分布式账本技术的早期应用，但布林认为区块链依旧处于 Alphabet 公司旗下研究部门 Google X 的研究之下。

“一年或两年前，我的儿子坚持说我们需要买一台游戏机，”布林说，“我告诉他如果我们有一台游戏电脑，我们必须用它开采数字货币。所以我们买了一个以太坊矿工，从那以后我们可以通过它挣点小钱。”

布林说，“这绝对让我产生了兴趣，我开始研究它背后的技术，发现它很有吸引力。”

雷军：IPO 从低点开始未必不好

小米集团在香港证券交易所正式挂牌上市，开盘价 16.6 港元，较 17 港元的发行价下跌 2.35%，惨遭破发。

对此雷军表示，因为最近大势不好，短期股价不是最重要的，长期价格是最重要的。雷军认为，这次 IPO 从低点开始，未必不是好事。最重要的是调整心态，把公司做好。

雷军表示小米的思路就是，米粉要什么，我们就提供什么。

美国众议院就隐私和数据问题致函苹果谷歌

7 月 10 日消息，4 名美国共和党众议员周一致函苹果和谷歌母公司 Alphabet CEO，希望了解第三方对用户数据的获取行为，以及对录音数据的收集和使用，还包括通过 iPhone 和 Android 手机获得的定位信息。他们表示，这些企业可能使用用户数据，包括“通过用户不希望的方式”获取定位信息和录音。

Alphabet 周一表示，该公司将会回答该委员会提出的问题。“保护我们用户的隐私和信息安全对谷歌至关重要。”该公司发言人说。

苹果发言人拒绝对此置评。