软银将从 Altaba 收购 Yahoo! JAPAN 约 20 亿美元股份 新闻

由 Yahoo 更名而来的 Altaba 公司 宣布 ，他们已经与日本电信巨头软银（SoftBank）签订确定性协议，软银将从 Altaba 收购 Yahoo! JAPAN 约 10% 的股份，金额达 2000 亿日元（约 20 亿美元）。

为符合日本法律，这笔交易将以软银要约收购的方式进行，要约将从 7 月 11 日生效，8 月 8 日到期，并可能延期。

Yahoo 已经在 2016 年被美国电信运营商 Verizon 收购，并在 2017 年 交易完成 后与 Verizon 旗下的 AOL 一起合并为 Oath 公司。当时原 Yahoo 公司保留的阿里巴巴集团及 Yahoo! JAPAN 股份等资产部分，在 2017 年更名为 Altaba。

Yahoo! JAPAN 是日本第一大搜索引擎和门户网站，同时也是 BuzzFeed Japan、Kakao Japan 的股东。和其他地区的 Yahoo 网站不同的是，Yahoo! JAPAN 最大股东并非 Oath，而是软银，其次为 Altaba。Yahoo 曾在 2013 年更换了一次 logo，但 Yahoo! JAPAN 至今沿用了 1996 年上线时使用的红色 logo。