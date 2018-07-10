这就是微软的新平板电脑 Surface Go 新闻

最近传得很“凶”的微软新平板电脑产品谣言今天终于被微软终结了——该公司今天 公布 了新款平板电脑 Surface Go。

Surface Go 属于 Surface 系列的低端产品。399 美元（约 2650 元）的起售价远低于 Surface Pro 的 799 美元（约 5300 元）。更重要的是，它明显地将产品定位牢牢地放在与售价 329 美元的 9.7 英寸 iPad（国行版 2565 元起售）旁边。

微软在发布会上展示了这款平板电脑有多小巧——它的屏幕尺寸为 10 英寸，重 1.15 磅（约 522 克），厚度仅为 8.9mm，非常轻巧。Surface Go 有 4GB/8GB 的 RAM 和 128GB/256GB 的存储空间选项，支持 Windows Hello 生物认证。

Go 那较小的键盘套意味着它不太适合打字，尽管微软工作人员在演示时试图说服我们。另一方面，适合在飞行时拿出电脑办公的支架还是不错的，9 小时的电池续航时间也可以帮助用户完成一天当中大部分工作。当然，键盘套不与 Surface Go 本体捆绑，所以你还得多掏 99 美元。

这里有一个有趣的花絮：Surface 专用的充电口仍然存在，另外它还配备了 USB-C 接口，也可用于充电。之前的传闻表示微软可能会放弃专用接口，但该公司表示它们希望保留 Surface Connect 接口，是因为很多用户已经拥有第二甚至是第三台 Surface 设备了，不想让这一人群再花钱买连接线。

Surface Go 将于 8 月 6 日发售，运行 Windows 10 S 系统——这清楚地表明该公司瞄准的是教育市场。当然，对于不想受限于 S 系统的用户，也是可以切换到标准版系统的。