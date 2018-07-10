小米将被纳入富时中国 50 指数，中兴将被剔除 新闻

国际指数编制公司 富时指数（FTSE Russell）发布消息称，小米将在 7 月 13 日收市后纳入富时中国 50 指数，并在 7 月 16 日正式生效。同时中兴通讯也将在 7 月 16 日被剔除。

小米集团 7 月 9 日上午成功 在港交所上市 ，股票交易代码 1810，开盘价 16.6 港元，相比每股 17 港元的发行价下跌 2.35%。收盘价 16.8 港元，相比发行价下跌 1.18%。小米也是港交所第一只以“同股不同权”方式上市的新股，富时曾预期小米上市次周就能纳入指数。

小米 2017 年收入 1146 亿元，同比增长 67.5%，跨越 1000 亿元营收门槛只用了七年时间；2018 年一季度同比增长 85.7%，电商及新零售平台贡献的收入占 63.7%；2017 年互联网服务收入占 8.6%，达 99 亿元，2018 年一季度互联网服务收入占比又提升至 9.4%。

富时 100 指数创立于 1984 年 1 月 3 日，由富时集团根据在伦敦证券交易所上市最大的一百家公司表现而制作的股价指数。富时中国 50 指数主要是为国际投资者反映中国大陆市场的表现，以港币及美元计算并发布。