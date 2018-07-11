HTC 区块链手机 Exodus 将开启公测，CryptoKitties 登陆 HTC U12+ 区块链

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台湾电子设备厂商 HTC 宣布全球首款区块链手机 Exodus 于第三季度正式开启公测，并将在数月内公布项目细节及参数。

HTC 表示，这款手机旨在通过打造全球首个主要致力于去中心化应用和安全的手机，实现扩大区块链生态系统的愿景，加入 Exodus 计划的用户将会重获个人信息自主权的价值。

此外，HTC 还宣布与全球首款区块链游戏《谜恋猫》（CryptoKitties）达成合作，于手机端独家发布该款风靡全球的不可替换代币（NFT）游戏。《谜恋猫》将独家登陆包含 HTC U12+ 在内的部分 HTC 手机产品（限定可适用地区）。

HTC 首席区块链官陈信生（Phil Chen）表示：“我们很了解数字化稀缺性和独特性的潜力。HTC 旨在通过 Exodus 打造一个通用的区块链资产市场。我们欢迎所有开发者通过我们的平台去分发他们的区块链游戏，收集体系及 NFT 内容。我们相信这是一个具有代表性的转变，信息的自主权及内容价值正在慢慢回归至它原有的位置。”

HTC 与游戏开发商 Animoca Brands 及区块链所有权新创公司 Bitmark 达成合作，共同加速数字产品在区块链创新领域的构建及分发。Animoca Brands 作为《谜恋猫》内容的分发商，而 Bitmark 负责基于加密技术打造数字所有权项目。

HTC 已经将部分手机业务以 11 亿美元的价格出售给 Google，并在今年 5 月宣布推出 “世界上第一款”原生区块链手机 Exodus。HTC 在当时表示 Exodus 将是一款注重隐私的手机，支持基于区块链技术开发的分布式应用程序，并内置安全硬件，通过区块链技术，HTC Exodus 能够让拥有隐私意识的用户控制他们的数据，不再依赖大型科技公司的云存储平台。