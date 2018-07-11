苹果聘请前 Google 人工智能高管领导 Core ML 和 Siri 团队 Apple

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苹果在官网更新了公司管理层名单，新增了机器学习和人工智能主管 John Giannandrea，主要负责监督公司的人工智能和机器学习策略，领导 Core ML 和 Siri 的开发。John Giannandrea 直接向 Tim Cook 汇报工作。

John Giannandrea 在 2018 年 4 月加入苹果，此前曾在 Google 负责人工智能、研究和搜索团队，更早的时候曾创办两家技术公司 Tellme Networks 和 Metaweb Technologies。

Core ML 是苹果在 iOS 11 中推出的一个框架，支持神经网络、树组合、广义线性模型、特征工程等，它能够让开发者更轻松的在 app 中使用训练过的模型。外界认为这次变动可以视为 Core ML 和 Siri 两个团队的合并，在这之前，二者是分别独立发展的。

一直以来，外界对苹果的人工智能技术保持观望，甚至有一些分析人认为苹果在这方面已经落后于 Google 等同行，最有代表性的 Siri 效率也不及 Google Assistant 和 Alexa，即便苹果后来推出的智能音箱 HomePod 在音效方面较为出众，但内置的 Siri 却在拖后腿。