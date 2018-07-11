瑞幸咖啡宣布完成 2 亿美元 A 轮融资，估值 10 亿美元 新闻

7 月 11 日上午，瑞幸咖啡（luckin coffee）宣布完成 2 亿美元 A 轮融资，投后估值 10 亿美元。大钲资本、愉悦资本、新加坡政府投资公司（GIC）和君联资本参与本次融资。

据了解，瑞幸咖啡由原神州优车集团 COO 钱治亚创建，于 2018 年 1 月试运营，经过 4 个月产品、流程和运营体系的磨合，5 月 8 日宣布正式营业。瑞幸咖啡以“做每个人都喝的起、喝的到的好咖啡”为品牌愿景，制定了“无限场景”的品牌战略，通过旗舰店、悠享店、快取店和外卖厨房店的差异化门店布局，以及线上线下，堂食、自提和外送相结合的新零售模式，致力于实现对用户各消费场景的全方位覆盖。同时，瑞幸咖啡在产品原料、咖啡设备、制作工艺方面达成了与雪莱、弗兰卡、法布芮、恒天然等咖啡配套供应商的深度合作。

截至 2018 年 5 月底，瑞幸咖啡已在北上广深等 13 个主要城市完成 525 家门店布局，据发布会介绍，试营业期间，瑞幸咖啡累计完成订单约 300 万单、销售咖啡约 500 万杯，服务用户超过 130 万，4 月 18 日，瑞幸咖啡 App 位居苹果手机应用商店美食佳饮免费榜第一名。

瑞幸咖啡创始人兼 CEO 钱治亚表示，此次融资，瑞幸咖啡将主要用于产品研发、科技创新和业务拓展。