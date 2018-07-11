无人驾驶 AI 创企小马智行再获 1.02 亿美元融资 新闻

7 月 11 日，据 彭博社报道 ，小马智行宣布获得 1.02 亿美元 A1 轮融资，其 A 轮整体融资现已达到 2.14 亿美元，融资后的估值在 10 亿美元左右。在本追加融资轮中，锴明投资（ClearVue Partners）和富达国际旗下投资机构斯道资本（Eight Roads）联手领投。新投资者包括松禾资本、招商局资本、红点创投（中国）、德龙资本和 K11 创始人郑志刚。既有投资人红杉资本（中国）、晨兴资本、DCM 创投、弘泰资本也有参与。

小马智行成立于 2016 年底，由前 百度 自动驾驶事业部首席架构师彭军，和主力工程师楼天城一道创立。小马智行是一家对公众开放无人驾驶试乘体验的初创企业。

今年 2 月 2 日，小马智行在广州与广汽集团签署了战略合作协议，双方将在自动驾驶技术研发、量产，无人驾驶（网约车）示范运营等领域展开合作，小马智行当日还宣布在广州南沙区进行常态化试运营。小马智行方面透露，其试运营车辆已经累计接待超过千次乘客，覆盖大约 30 平方公里的城区公开路段。6 月份，小马智行宣布获得北京自动驾驶路测 T3 级牌照，将推动无人驾驶在北京落地。

小马智行表示，本次融资金额将于用扩大中美团队规模、支持和发展合作伙伴关系，以及部署中小规模的无人车队和实现小规模商业化方面。

图片：小马智行官网