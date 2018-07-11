网络安全公司中睿天下完成 8000 万元人民币 A+ 轮融资，华创资本领投 新闻

专注“攻击溯源”的网络安全公司中睿天下 7 月 11 日宣布，完成 8000 万元人民币 A+ 轮融资。本次融资由 华创资本 领投，白泽资本担任本次融资财务顾问，融资将主要用于“攻击溯源”技术的进一步研发与行业客户的加速拓展。

中睿天下表示，企业面临的网络安全风险也与日俱增，威胁来源和攻击手段不断变化，网络安全事件层出不穷，传统的安全防护体系，已无法满足实际需求。

中睿天下联合创始人魏海宇表示，“一直以来，中睿天下专注‘攻击溯源’，此轮融资也主要用于进一步研发‘攻击溯源’技术，强化核心优势，完善产品体系，并扩大服务范围，用‘攻击溯源’创造的能力和效率，帮助更多的行业用户更从容地应对日益严峻的安全形势。”

中睿天下成立于 2014 年，是全球范围内较早把“攻击溯源”技术应用于网络安全防护的公司之一，研发以“攻击溯源”为核心的解决方案，并于 2017 年 2 月获得蓝湖资本 2000 万元人民币投资。

中睿天下的解决方案已覆盖全国 30 多个省 (市、自治区) ，成功应用在以国家网信办、公安部、海关总署等为代表的中央部委，和以国家电网、民生银行、中国联通等为代表的世界 500 强企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。