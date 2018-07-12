苹果今秋可能会为 Mac 产品线带来全系升级 Apple

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很快就要到 9 月的苹果秋季新品发布会了，天风国际证券（TF International Securities）的苹果供应链分析师郭明錤最近发表了一份 报告 ，向我们详细预测了苹果今年会发布哪些新产品。

郭明錤在报告中表示，除了 3 款新 iPhone 之外，苹果还会更新 Mac 产品线的几乎所有产品，包括被遗忘很久的 Mac mini。他还说苹果会推出窄边框、支持 Face ID 的新 iPad，还有采用更大屏幕的 Apple Watch、新的 AirPods 和延期有一段时间的 AirPower 无线充电垫。

首先来看看 iPhone。报告中的内容和 之前的传闻 几乎没有不同，分别是 5.8 英寸 OLED 屏幕、6.1 英寸 LCD 屏幕和 6.5 英寸 OLED 屏幕这 3 款。郭明錤称 MacBook、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 都计划在今年秋季迎来升级，苹果的新电脑应该会采用英特尔最新的第 8 代酷睿处理器。另外，他还预计苹果会用一款新的廉价版笔记本电脑来取代 MacBook Air。

iPad 这边，据说新的 iPad Pro 产品正在开发中，它们都会支持 Face ID 和新的无边框设计，没有主屏幕按键。郭明錤表示苹果计划推出两种尺寸：更新版 12.9 英寸 iPad Pro 和 11 英寸版本 iPad Pro（取代现有的 10.5 英寸产品）。

据说两款新的 Apple Watch 将采用更大屏幕。较小的 38mm 版本的屏幕将从 1.5 英寸来到 1.57 英寸，42mm 型号将从 1.65 英寸屏幕转变为 1.78 英寸。

此外，郭明錤预计 AirPower 将于今年秋天发售。好吧，到时候距离这款产品公布都已经过去一年了。无线耳塞 AirPods 据说也会迎来新版本，具备改进的无线性能、免提 Siri 功能，以及兼容 AirPower 的无线充电盒。不过，今年的新款 AirPods 可能不是 早前传闻 的加入降噪和防水性能的那一款。

那么，准备好迎接苹果今年的硬件炸弹了吗？