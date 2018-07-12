苹果带来新款 MacBook Pro，用上英特尔最新处理器 Apple

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苹果今天 更新 了 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro，属于 常规硬件升级 。新款 MacBook Pro 用上了英特尔最新的第 8 代处理器，15 英寸款有 6 核心处理器和最高 32GB DDR4 RAM 可选配。新款笔记本电脑的起售价，13 英寸和 15 英寸款分别为 14188 元和 18688 元，苹果中国官网显示“机型将在获得批准后发售”。

苹果还首次将运用于 iPhone 和 iPad 上的原彩显示（True Tone）技术带到 Mac 产品线之上，该技术能够根据环境光自动调整屏幕的灵暖色彩。与之一同到来的还有第 3 代蝴蝶键盘。苹果表示新键盘可以带来更安静的打字体验。不过非 Touch Bar 版 MacBook Pro 今天没有获得升级。

另外，用来唤醒 Siri 的“Hey Siri”指令也终于来到了 Mac 上，在 Apple T2 芯片的加持下，系统能够提供增强的系统安全性和安全启动功能。

具体的硬件规格视屏幕尺寸而异。15 英寸机型可选配 6 核 2.9GHz 英特尔 i7 或 i9 处理器，最高可达 4.8GHz Turbo Boost 速度，最高 32 GB RAM 和 4TB SSD，每种型号都配有 Radeon Pro 独立显卡。13 英寸 MacBook Pro 配备 4 核英特尔 i5 或 i7 处理器，搭配英特尔 Iris Plus 集成显卡，最高 16GB RAM 和 2TB SSD。此外，新款 13 英寸 MacBook Pro 配有 4 个 USB-C 雷雳 3（Thunderbolt 3）接口，是旧型号的两倍。两种尺寸的 MacBook Pro 在接口方面终于统一了。

苹果还首次为 MacBook Pro 带来了官方保护套，适用于 13 英寸 和 15 英寸 MacBook Pro 的皮革保护套有午夜蓝色、鞍褐色和黑色可选，其中 13 英寸版售价 1488 元。

苹果于去年的 WWDC 上公布了针对 MacBook Pro 的外接 GPU 支持，并于 3 月正式推出。今天，苹果还公布了一项新的合作。Blackmagic Design 为 MacBook Pro 打造了一款外接图形处理器（eGPU），名为“Blackmagic eGPU”。这款要价 5998 元的 eGPU 采用 AMD Radeon Pro 580 图形处理器，配备 8GB GDDR5 显存，占地空间非常小。它有 1 个 HDMI 接口、4 个 USB 3.1 接口和 2 个雷雳 3 接口。苹果称其“性能强劲却又十分安静”。

7 月 12 日 21:50 更新： 原文加入了国行版售价。