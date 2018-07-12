博通将以 189 亿美元收购美国软件公司 CA Technologies 新闻

据 CNBC 报道，博通（Broadcom）与企业软件开发商 CA Technologies 宣布，双方达成了 189 亿美元现金收购协议。博通将以每股 44.50 美元的价格收购 CA Technologies 的全部流通股。

博通与 CA Technologies 的董事会已经批准了这笔交易。以 CA Technologies 周三的收盘价计算，这笔交易的溢价幅度大约为 20%，相比 CA Technologies 过去 30 个交易日的平均股价溢价大约 23%。

CA Technologies 总部位于美国纽约，1976 年由华裔美国人王嘉廉创立，主要负责开发云计算和传统企业软件，对这家公司的收购也将使博通的业务进一步朝着多样化的方向发展。不过这笔交易接下来还需要通过美国、欧洲和日本监管机构的批准。

博通已经在今年早些时候 放弃了对高通（Qualcomm）的收购 ，不过这家公司已经在今年四月宣布已经完成了 将总部从新加坡迁至美国的计划 ，公司名称由 Broadcom Ltd 变更为 Broadcom Inc。