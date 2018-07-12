香港耀萃基金联合清华大学深圳研究生院成立数据智能创新联合实验室 InfleXion Lab 新闻

日前，位于深圳大学城的清华大学深圳研究生院-耀萃基金数据智能创新联合实验室（InfleXion Lab）举行开幕仪式。清华大学深圳研究生院-耀萃基金数据智能创新联合实验室（以下简称创新联合实验室）是清华大学深圳研究生院和耀萃基金（Shine Works）联手成立，旨在结合清华大学深圳研究生院的科研基础和研究网络、以及耀萃基金在产业方面的资源，透过粒子加速科技（ParticleX）输出，实现创新联合实验室科技成果的产业化和协助全球创新创业技术落地大湾区。

创新联合实验室主要研究的课题包括：大数据分析、人工智能与机器学习、区块链的基础设施和算法，以及在时尚、零售、健康、教育等方面的应用技术。

在开幕仪式上，创新联合实验室主任王智介绍了实验室进行项目研究的过程。实验室从耀萃基金投资的硬科技初创项目中挖掘研究主题，资助“焦点研究”和“共性研究”两类课题，通过由行业顶级专家组成的实验室顾问委员会获取研究建议与资源匹配，向师生征集方案及开展研究。

创新联合实验室在支持新一代创新型人才走进初创企业的同时，也将科研技术和人工智能大数据融入传统产业，并进行优化和技术支持，全力推动传统企业转化为有科技大数据支持的创新型企业。

出席创新联合实验室揭牌仪式的 清华大学 副秘书长、深圳研究生院院长康飞宇教授，在仪式中介绍：“创新联合实验室的成立，标志着清华大学深圳研究生院在大数据以及人工智能和产业合作方面踏上新台阶。深圳逐渐发展为国际化大都市，清华大学深圳研究生院也正在发展成为国际化学院。我们学院与耀萃基金合作成立创新联合实验室，将借助耀萃基金的力量和资源，为深圳创新科技及创业提供国际化视野及支持。”

创新联合实验室管委会副主任江勇指出，创新联合实验室的宗旨是创新、支持初创。创新联合实验室作为一个创新平台，为广大老师学生提供更多机会参与研究。清华大学深圳研究生院已初步探索并形成了“国际化、复合式、创新创业型”的育人特色。这次和耀萃基金联合成立创新联合实验室，正是贯彻学院创新创业型的教学育人特色；同时为粤港澳大湾区发展培养相关人才及初创企业。

创新联合实验室是耀萃基金在粤港澳大湾区的第一个核心项目。耀萃基金是一间香港家族拥有和注资的投资公司，该基金在全球皆有进行不同项目的投资。耀萃基金专注投资各种新型项目，把握香港优势并融入国家发展趋势。

即将开幕的 ParticleX 粒子加速科技（深圳）有限公司，正是耀萃基金为粤港澳大湾区带来的第一个孵化载体。如何将基础研究应用到粒子加速孵化器的创新项目，也是联合创新实验室需要研究的课题。耀萃基金期望，透过 ParticleX 促进两地无边界的合作，在内地、香港地区，以及海外构建一个可持续发展的初创企业生态系统。

实验室正在洽谈的项目中，有以下三个特色项目。ANIWEAR 开发了一个宠物心脏医学的智能物联网平台（AloT）- CardioBird，让兽医专业人员方便、快速和可靠对宠物提供心电检查。LengJing 棱镜是一家以创投知识图谱技术为核心的大数据初创企业，依托 Plantdata 的知识图谱构建能力和 TechNode 的丰富数据源，打造综合数据平台、突破创投领域的数据隔阂。Le Tote 以数据分析驱动的创新用户体验，利用海量客户数据点智能演算法能够自动为用户生成专属风格、尺码和个性化推荐服饰，并配备定制的端到端技术服务和物流解决方案提供后续支持，为中国女性的日常生活提供无限量服饰选择，和她们一起探索自我风格。

耀萃基金由香港知名女鞋品牌百丽（Belle）创办人邓耀先生的家族所注资的投资基金，旨在从投资、创新业务资源、拟定合作策略、培育具凝聚力的创业园区等方面提供支持，该基金在全球皆有进行不同项目的投资。