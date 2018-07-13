宜家召回一款宠物饮水器，映客港交所上市首日涨超 10% | 早 8 点档 早8点档

宜家召回一款宠物饮水器

宜家宣布在包括日本、法国、加拿大、美国在内的全球 15 个市场内，召回于 2017 年 10 月发布的一款 LURVIG 系列宠物饮水器，召回范围不包括中国市场。宜家公司称收到了两起报告，指出有用户的宠物狗在使用饮水器时，因头部被卡在圆顶内导致窒息死亡，“我们对此感到非常难过，我们知道对我们的很多顾客来说，宠物是重要挚爱的家庭成员。”LURVIG 是宜家历史上推出的首个宠物品牌线，定价也较为亲民。此次被召回的饮水器，在美国市场售价为 7.99 美元。

京东金融 B 轮融资 130 亿元

京东金融日前宣布，已与中金资本、中银投资等投资人签署了增资协议，完成 130 亿元的 B 轮融资，预计在今年第三季度完成交易，投后估值约为 1330 亿元。京东金融于 2013 年 10 月起独立运营，定位为服务金融机构的科技公司，在 2016 年完成 66.5 亿元的 A 轮融资，当时估值为 466.5 亿元，两年内京东金融的估值翻了近三倍。目前京东金融两轮融资的投资方皆为本土投资机构，这意味着它可能会在国内 IPO，不过京东金融的内部人士表示，目前公司没有明确上市计划。

映客港交所上市首日涨超 10%

映客创始人奉佑生在上市致辞时表示：“创业九死一生，上市水到渠成。”

7 月 12 日，直播平台映客在港股上市，首日收盘价为 4.26 港元，较 3.85 港元的发行价上涨了 10.6%。按 2017 年净利润计算，映客此次 IPO 的市盈率约 8 倍，是互联网公司中少见的低估值。其招股书显示，映客在移动直播平台的市场占有率位居行业第二。映客在过去 3 年内保持了持续的盈利增长，目前账面现金流约 30 亿元。虽然近期受抖音等短视频平台影响，直播平台热度有所回落，但资本市场的热情并没有降温。今年 5 月，游戏直播平台虎牙已在纽交所上市。

空客因海航逾期付款暂停交付飞机

据英国《金融时报》报道，由于海航旗下航空公司的应付款逾期数月，一批价值 16 亿美元的 A330 飞机被空客扣下，暂停交付。知情人士称，其中有一些财务方面的问题，双方正在谈判，且已取得一些进展。据路透社报道，目前有 6 架空客 A330 飞机停在空客图卢兹总部的停机坪上，均已喷涂好海航旗下海南航空、首都航空和天津航空的字样。海航表示，双方的谈判仍在继续，内容将被保密。这一纠纷发生在上周海航董事长王健因事故突然去世之前。王健的去世对于海航负债累累、又面临强制性重组的现状来说，无疑是雪上加霜。

沃尔玛拟退出日本实体店运营

日本共同社 7 月 12 日报道，沃尔玛正在为旗下日本超市品牌“西友”寻找买家，预计交易规模将达到 3000 亿到 5000 亿日元（约合 178 亿至 296 亿元人民币），这标志着沃尔玛将撤出在日本的实体店运营。此决定与沃尔玛调整全球体制、加强线上业务的战略有关。西友的前身为日本著名百货品牌西武集团旗下的连锁超市“西武商店”，2002 年，沃尔玛与西武合作进入日本市场，并于 2009 年收购了这一品牌，目前西友在日本拥有 335 家门店。沃尔玛已开始向多家流通企业和投资基金等询问收购意向，而日本的许多大型零售企业和综合商社，也可被视为其潜在买家。