7 国 12 城，动点科技启动全球战略 新闻

风云激荡的世界舞台，气象万千的科技时代。TechNode 动点科技在浪潮中诞生，在憧憬中成熟，在积蓄中迸发。 不确定的时代，用确定的心态领风气之先，立时代潮头是我们的使命；进一步推动全球创新和中国科技生态的对接是我们的职责。今年 6 月初，新加坡办公室的设立是 TechNode 非常重要的一个里程碑，也是我们向全球化追溯的第一步。

我们携手合作伙伴，与包括政府部门、投资机构、创业公司在内的广泛的生态系统中展开了卓有成效的合作。在以技术、平台和服务支持创新创业，支持各行各业数字化转型的过程中，我们取得了共同的成长和骄人的成绩。

建立与实施全球科技创新战略已然成为 TechNode 明确的方向，此刻“7 国 12 城”我们已兵强马壮，正扬帆起航！

亚洲智能硬件大赛（AHB）

“亚洲”，作为世界经济增长引擎的重要地位，其“硬件”公司的密度也绝对不容小觑。从“创业之国”西亚地区以色列，到科技发达的东北亚地区日本韩国，崛起中的东南亚及南亚地区，再到“万众创新”的中国，亚洲硬件力量的崛起一定程度上也象征着旺盛的产业生命力。亚洲智能硬件大赛，于 2016 年开始，由 TechNode 打造的专属硬件的科技盛会。活动以“发掘硬件精粹，共创智能亚洲”为核心理念，将亚洲最优秀，最颠覆式的硬件创新带到大众眼前。

今年 7 月底开始招募团队报名、9 月中旬陆续于中国大陆、日本、韩国、中国香港、中国台湾、印度、泰国、新加坡、印尼、马来西亚等地举办分赛， 最后入选的各地区冠军将于 10 月中旬汇集上海进行总决赛。诚挚邀请各位创业团队，一同见证亚洲硬件力量的实力。

TechCrunch 国际创新峰会< 香港站>

因为“包容、创新和年轻人”这三大宝藏，香港吸引着全世界的目光，成为亚洲新的国际创新科技中心。内地有巨大市场，香港有优秀人才，香港的国际创新科技中心，不仅仅是香港的，也是中国的、世界的。今年 11 月上旬，TechCrunch 国际创新峰会将初次遇见香港这座国际化创新都市。 作为今年 TechCrunch 深圳站的前期预热，TechCrunch 香港站将开展以区块链为主题的黑客马拉松大赛，这不仅是一次比赛，更是一次区块链领域的技术盛会。 汇集全球技术精英，开启一场没有硝烟的区块链极客大战。此外，创投主题峰会以及创业大赛大湾区总决赛也将在这里精彩上演，助力更多的年轻人实现创业梦想。

TechCrunch 国际创新峰会< 深圳站>

深圳正在成为中国最成功科技企业的摇篮，被全球公认为“硬件的硅谷”。在这里，中国的科技创新让全世界折服。2017 年，TechNode 将 TechCrunch 国际创新峰会第一次带到了深圳，在这座城市取得了成功的冒险尝试。今年 11 月下旬，TC 将重返深圳，带来大会的经典活动——黑客马拉松、舞台创业大赛、主会场论坛、各大热门话题专场、创新大展，以及十分之约。 本次大会，我们将会继续给力的邀请上百家国内外知名投资机构，与前来的创业者进行零距离接触。

此外，TechCrunch 中国和 TechNode 预计将联合举办媒体开放日，让世界主流媒体“触摸”深圳创新脉动。 延续以往的大会特色，VIP Dinner 和 Afterparty 也将吸引来自全球科技行业精英，在彼此交流与狂欢中记录未来。我们期待在下半年的 TechCrunch 国际创新峰会见到更多的深圳科技创业公司、投资人和热情的观众。

TechNode &新加坡 SWITCH

新加坡可以说是东南地区的创业圣地，许多人慕其商业金融环境和氛围的名而来，吸引了越来越多企业和个人选择新加坡作为国际商务中心和创业基地。SWITCH（新加坡科技创新周）是为创业公司，大型企业和投资人打造的亚洲全球性创新平台。

SWITCH 展示来自世界各地最佳创意的技术和产品，围绕开放式创新、科技成果转化、科技创业、风险投资和人才发展等主题，体现了新加坡充满活力的创新创业生态系统。

2018 年 9 月 17-20 日，TechNode 将联合 SWITCH，举办一场别开生面的新加坡科技创新周。走进最具创新创富精神的国度，探秘新加坡最前沿创新创业实践，亲临盛会现场感受科技激荡，定制旅程与大咖同行与精英面对面。 一个对话世界精英的交流平台，一段旅程更是一次潜藏无数可能性的机遇，世界顶级科技创新盛典将在这里精彩上演。创新参访之旅对话当地知名企业家与投资人。这一次，我们为你量身打造，总有一些瞬间，你将有所收获。

TechNode 进驻澳大利亚悉尼 G5 全球孵化社区

悉尼已经成为亚太地区最受欢迎的国际投资目的地之一，越来越多的年轻人希望来此创业。G5 全球已经在悉尼设立了中澳创新论坛和创投澳洲中心。 通过与 G5 全球合作，TechNode 入驻 Fishburners 南半球最大的孵化社区，将提供更多国际渠道和资源支持创新创业公司，加深海内外合作互通，为中澳创业者提供相互进入双方市场的重要途径和平台。

此外，G5 全球于 2018 年 7 月 11 日，率先举辦浙江澳大利亚悉尼海外创新创业比赛，成功吸引澳大利亚当地创业社群目光。通过此次创新创业大赛，TechNode 也将加速对接澳洲的创新生态和中国市场。

雄关漫道金如铁，而今迈步从头越。TechNode 的全球科技创新战略，将持续打造科技与创新的饕餮盛宴，实现全球化资源分享与人才交流，链接国际顶尖创新嘉年华，以及全球领先的创新创业生态系统，助力创业项目跨国孵化和发展！