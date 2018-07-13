消息称：滴滴放慢融资计划，考虑在明年下半年进行首次公开募股

据南华早报报道，有知情人士称，中国共享乘车巨头滴滴出行可能将放缓融资计划，并考虑在明年下半年进行首次公开募股，部分原因在于其对新资金的需求已经不那么迫切。这位知情人士还表示，然而融资方案是流动的，可能会随着市场情况而改变。

2017 年 4 月，滴滴完成了超过 55 亿美元融资，投资方包括招商银行、软银中国、高达投资、银湖投资、中俄投资基金和交通银行，该轮融资完成后其估值顺利超过 500 亿美元。同年 11 月 21 日，滴滴 宣布完成新一轮超 40 亿美元股权融资。据悉，此轮融资得到中外多家投资机构的大力支持，滴滴本轮融资的投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司（Mubadala）和软银集团（SoftBank）。当时的滴滴似乎短时间内不会 IPO。不过，今年 4 月，有报道指出，滴滴计划最早今年上市，融资估值将高达 700 亿至 800 亿美元。

今年初，滴滴通过发行美元可转换债券积极筹集新的资金，但部分由于竞争对手美团-大众点评亦放慢了共享乘车业务的扩张，滴滴也不是那么急于寻找新的融资。该知情人士还表示，融资方案是流动的，可能会随着市场情况而改变。