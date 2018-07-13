要价 349 元的小米牌石英表发布，隔壁家的 Withings 怎么看？ 新闻

动点科技最新获悉: 小米生态链旗下推出的米家石英表共有白色、灰色、黑色三种颜色可选，依旧维持了米家品牌的极简设计理念，支持快拆表带更换，可轻松变身时尚百搭利器。同时米家石英表还支持自动对时、计步、世界时间、间隔提醒、来电提醒、闹钟这样的智能功能。

米家石英表采用了极简的设计理念为水滴弧形，边缘自然延伸至表壳与贝塞尔曲面的后盖衔接，整体造型中间厚，边缘窄，使其呈现了一种天然鹅卵石般的造型，盘面为 40mm 大小，更适合亚洲人手腕佩戴。采用了经典的小三针，双表盘的设计。大表盘显示时间，小表盘指示步数。造型之眼熟不免让人联想起被诺基亚收购——最近又购回独立运作的法国互联网健康生活科技公司 withings 旗下主打的手表系列。

野外防护表现上有硬度三倍大于蓝宝石玻璃的矿物镀膜玻璃表镜，米家石英表还支持 30 米的防水，适用于多种生活场景。待机方面，米家石英表使用了一块 CR2430 纽扣电池作为动力来源，内置低功耗的蓝牙 4.0 模块。在 20 度室温条件下，每天记步 10000、闹钟响铃 2 次（中途未暂停），间隔提醒 24 次，数据 12 次，按键 12s，可使用 6 个月以上，电池用尽后仅需简单拆卸即可完成更换。

此外还添加了自动对时、计步、世界时间、间隔提醒、来电提醒、闹钟这样的智能功能，进入米家 APP，还可以获取更详细的计步数据，米家石英表拥有时尚百搭的外表，同时还支持多种智能功能，价格仅售 349 元，这款米家石英表将于 7 月 17 日上午 10：00 在小米商城、小米有品、天猫小米旗舰店开售，线下小米之家当日同步开售。