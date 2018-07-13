新鲜出炉！关于小程序生态，这是我见过最全面的解读

图｜GGV 投资副总裁李浩军

今天整个小程序，已经有接近 3 亿的用户，100 万左右的小程序的总量。这个量已经是比较惊人的一个数据了。

上周，我们预告了 GGV 纪源资本副总裁李浩军将在馒头商学院直播，讲述他对小程序行业的观察。

浩军曾被评为“最具潜力 35 岁以下创投明星”，曾主导及参与了小红书、keep、哈罗单车、好好住等项目的投资。

在小程序领域，浩军也亲手投出了享物说、黑咔、糖豆等热门公司。

不管你是创业者还是投资人，只要你对小程序感兴趣，对微信生态感兴趣，就一定不能错过今天的推送。

以下是浩军关于小程序生态的 9 条见解。

1. 小程序讲究即用即走，其最主要的入口是在微信群

小程序的入口大概有 60 多个，但最主要的入口还是在微信群。在微信群以外的两大入口，一个是在朋友圈，另一个在主页面的下拉。

小程序的生态真正蓬勃起来，是在今年，去年都是在进行铺垫工作，比如说搜索、扫码、附近、聊天窗口等。

聊天窗口是小程序最重要的一个场景，因为小程序讲究即用即走，就是在不同的场景里面，唤醒不同的服务。服务结束以后，不会产生太多的留存，用户离开场景以后不太容易主动进行小程序的二次唤醒，所以小程序整个的使用流程是比较简单高效的。

2. 流量增长迅猛，预计 Q4 季度有更大爆发

从流量的角度看，去年上半年，整个小程序并没有爆发，不管是从开发者，还是从资本上，大家都是持比较观望的态度。

从三季度开始，有了一些比较明显的起量，到第四季度的时候，产生了一个比较显著的放大效应。进入 2018 年以后，从 1 月份大概 50 万的小程序量，到现在差不多 100 万。半年的时间小程序的数量又翻了一倍。

今天整个小程序，已经有接近 3 亿的用户，100 万左右的小程序的总量。这个量已经是比较惊人的一个数据了。

这样讲可能不太直观，我们来和苹果的应用商店的应用数据做一个比较：

苹果从 2007 年发布第一款 iphone，到今年是接近 11 年的时间，到现在为止，整个 app store 总的应用数量在 300 万左右，做到这个数据，苹果花了 10 年。

但小程序经过去年一年到今年，大概只花了 1 年半，现在的小程序数量就达到了 100 万，这个发展速度非常惊人。

在这里面，我们能看到的是大家对于新流量的渴求，以及开发者对于微信生态的重视程度。

3. 小程序的潜力：拉新、促活、转化

有了这样一个生态以后，大家能用它做什么？小程序到底给新的开发者带来了什么？

我们觉得，在一开始的时候，小程序带来的最直接的利好是流量红利，直接体现就是在产品的拉新、促活，以及转化上。

拉新是指，在微信整个产品里面，全部加起来有将近 60 个小程序入口，包括刚才说的最大的入口——群聊窗口，以及聊天窗口和主菜单的下拉等等。

通过社交关系的裂变，新用户获取的难度相对来说低了很多。

现在整个移动互联网已经是一个比较成熟的业态了。

今天，对于一个新的开发者或者创业者来说，如果你在市场上去推广你的新产品，如果没有特别好的想法，或者差异点，纯靠市场行为获量，基本上你很难获取到规模化的新用户。

因为整个市场和用户端已经相对饱和了，市场竞争相当激烈。

从流量端的角度看，腾讯、头条、快手、阿里系等，已经完成了对于整个的移动互联网流量的分割。

在当前这个比较稳定的局势下，获取一个新用户的成本比三五年前高了很多倍。

五年前，一个 CAC 也许只要花 1、2 块，而今天你至少需要付出接近 10 块钱。

新产品很难承受这样的成本的。

但是小程序可以利用好社交关系的裂变。当一个链接被丢入一个群的时候，它很容易产生指数级的爆发，对一个小程序来说，今天还是很可能一个 CAC 能做到不到 1 块钱的成本。

所以和一个 APP 的安装和激活相比，小程序有非常明显的获客优势。

另外在微信里面，获取用户后的交易转化成本也变得非常低。

从转化的角度来说，因为微信有比较完整的基础设施和基础生态，可以借助微信支付，借助它的群裂变的能力，借助它的地址功能等很多功能，交易转化成本大幅降低。

从你看到一个链接，到微信里面完成交易，大概可能只需要 3 到 5 秒的时间。

这在传统 APP 端的话，可能要 10 倍到 20 倍的时间，如果你的链接是一个 APP 的下载链接，从注册，再到交易转化，这里面的流失率至少要在 90% 以上。

所以从转化的角度来说，小程序的优势是非常明显的。

4. 长期留存可能遭遇挑战

这和小程序自身的定位有关。

小程序一开始的定位就是即用即走，所以在一个没有中心化的平台、中心化流量的一个产品形态里，对于产品的二次唤醒，相对比较难。

除非你的使用频次足够高，或者说你的基础流量足够大。

比如说你在群里可以不停的看到同一产品的分享链接，或者在不同的场景里面，经常会看到用户的分享。

但这里面可能会有另外一个问题，即是不是涉及到诱导分享，或者说你分享的链接，曝光次数过高，会不会触犯微信的一些规则。

在这种前提之下，你需要有不停地去唤醒用户的能力，否则作为用户主动去唤醒的这个入口是不大可能的。

5. 各类小程序使用现状：工具类占比下降，上升最快的从交易类转变到游戏类

一个生态早期的时候，工具类开发的成本是最低的，所以工具类的应用，往往承担着教育用户，教育市场的作用。

就好像 2007 年，iphone 发布以后，从 2007 年，2008 年，2009 年，当年的 IOS，还有安卓，最早的应用都是类似于像手电筒、尺子一样，非常简单的工具类的应用。

但这些应用慢慢会集存在系统内部，变成标准的插件和配件。

早期其实是需要这样一些简单的工具去教大家去使用，去如何利用好小程序，了解小程序能干什么，这是生态初期的一个表现。

随着时间往后推移，工具类比重会慢慢慢下降，然后娱乐类会往上走，应用类会往上走，游戏类也会往上走，这是很典型的趋势。

去年年初，小程序单次使用时长大概达到一分多钟，到去年 7、8 月份，已经大概接近 4 分钟，翻倍成长，对小程序来说，这已经是一个不错的水平了。

这也就意味着大家对于小程序，能够实现的产品完成度以及它的应用场景，已经有了极大的扩展。

6. 小程序的使用高峰，和微信有明显区别

我们都知道，微信和用户的作息规律保持一致：晚饭以后是微信使用的高峰。

但是小程序是有明显的不同。小程序的使用时段从早到晚都相对平均，因为它是遵循即用即走的概念，它填充的是碎片时间，有着非常明显的碎片化的特征。

所以从早上 9 点开始到晚上 9 点，它没有一个特别明显的峰值。

但是其实除了小程序以外，任何一个 APP 的应用，都是有比较明显的一个峰值特征的，它可能是在某个用户的比较整段的时间，有一个非常明显的高峰。

比如像一些年轻的 APP，它基本上在晚上 9 点或者 10 点以后，甚至说从周来说，每周五，周六，周日，甚至延迟到周一是波峰，但是周二，周三，周四，一定是一个低谷。小程序是一种比较无缝的服务，所以没有明显的峰值。

比较有早期嗅觉的一些 APP，他们嗅到了小程序的流量红利，所以很早的时候，就把自己的产品中的一部分功能，或者整个的产品的形态，从原本的公众号或者原本的 APP，迁移到了小程序上。

借助小程序，从结果上来看，这些 app 获得了很高的一个成长性。

除了原生的工具和原生的公司以外，还有一些我们叫做新物种，它就是完全基于小程序，长在小程序上的一些新形态的公司。

这些公司在早期的时候，对于整个小程序生态而言，都是一些很有意义的拓展。

7. 对腾讯来说，小程序更重要的使命在于服务长尾需求，和满足线下服务场景

小程序对于微信，或者对于腾讯来说它的意义在哪里？

答案是，进一步加强用户对于微信的黏性。

微信从一个流量巨大的即时通讯软件，逐步发展成为一个生态系统/超级 APP。

微信从最早的即时通讯/熟人社交，逐渐添加社交（朋友圈）、媒体（公众号）、陌生人社交（附近的人、摇一摇）、电商（购物/京东）、游戏、金融（微信钱包）、搜索引擎（搜一搜）、新闻聚合（看一看）等各项功能，但仍然只能覆盖头部需求。所以，小程序的出现让微信满足用户的长尾需求成为可能，真正让用户对于微信“欲罢不能”。

这可能是对腾讯来说，或者对微信来说，小程序的更重要的一个使命——也就是通过体验更好的即用即走的服务，去更好地服务长尾需求，更好地满足线上线下的链接。

我们为了验证这点，也做了一些数据上的比对。我们在小程序出现前后，去观察微信的使用次数、使用时长、微信支付的一些数据的变化。我们看到，小程序起来了以后，对于整个微信的使用次数，使用时长以及微信支付的使用频次都有很显著的增加。

所以还是证明，在一些以前看似长尾的一些需求上，小程序对主产品有比较大的刺激作用。从这点上来说，小程序对于微信还是非常重要的一个产品。

除了长尾需求以外，微信的另一个短板是在于线下的服务场景。

之后小程序上可能能出现的比较大的机会，可能是存在着所谓线上和线下的链接。

因为这点对于互联网公司而言，其实是一个比较重的服务。它作为头部公司，很难做得很深，但作为这样一个连接器的话，其实它的意义是在于能够尽量连接更多线下的服务。

因此在一个线上流量所谓饱和的状态下，我们有没有一些更有效的手段，利用这样的一种平台和服务，利用小程序这样一种形式，能够做更好的线上线下的连接，这接下来可能是一个比较有机会的点吧。

8. 小程序发展良好，但仍无法撼动现有的 APP 生态

相对于传统 APP 来说，小程序具有这些优点：无需下载、体验度接近原生、背靠微信巨大流量、开发维护成本低、开发效率极高。

但同时，小程序的短板也很明显：无法承载大应用、留存困难/没有留存的概念、入口过深、无法推送、传播困难（转发朋友圈等功能受限）。

这其中，低频且使用简单的三类 APP 最容易被替代：

1）工具型产品：计算器、万年历、天气工具等。

2）特定场景/线下服务领域 ：餐饮（如星巴克、肯德基）、零售/超市、医院、公交等。

3）O2O 领域：携程、美团外卖、饿了么、滴滴、摩拜、ofo、猫眼等。

这类 APP 不同用户的使用习惯差异很大：

对于常用这一功能的高频用户来说，APP 的体验更好/每次打开更便捷，依然会选择使用 APP；但对于偶尔使用这一功能的用户来说，小程序也许是更好的选择。

但总体来说，在现阶段小程序对于现有成熟 APP 平台的替代作用有限，原因大概有如下几个：

第一，小程序虽然下载成本低，但是长期使用成本高（入口深）。

第二，小程序现在的一大卖点是无需下载，不占内存。

但是一方面，随着硬件的发展，无需多久手机的硬盘和内存都会大幅增增加，几百 G 的手机成为标配，另一方面，我们的网速会变得更快，瞬间下载一个 APP 不会很难。

另外，对很多大平台的 App 来说，它可能会开发一个少量功能的小程序版本仅供试用，但是更多更好的服务、功能还是要下载 App。小程序的只是相当于这些大平台 APP 的一个流量入口。

9. 小程序 VS 支付宝：小程序最大的竞争对手分析

除了微信小程序外，在整个微信生态之外还有阿里，还有整个手机的设备厂商，比如百度也发布了自己的小程序。怎么看这个不同的小程序之间的一个竞争关系呢？

这里面最重要的一点，是要理解微信小程序背后的核心是什么——

第一，社交流量。

在社交关系这一点上，除了微信以外，不管是支付宝，还是百度，它们其实都是天然不具备的。

第二，用户基础。

今天小程序之所以有这么大的威力，是因为微信有 10 亿的日活。

如果没有这样的基础产品打底的话，小程序很难成立，这也是为什么它有那么高的转化率、那么快的裂变速度。

但这件事情，在支付宝上是不成立的。

因为支付宝本质上是一个支付工具，它并不是一个社交产品。

但支付宝的优势在哪里呢？

B 端，支付宝拥有大量的 B 端客户。

B 端的客户，基本上最大的场景，是在支付场景。

所以在线下 B 端的支付场景上，支付宝相比微信，还是有比较大的优势的。

所以这也是为什么我认为，对于微信而言连接线上线下，以及线下的零售，是非常重要的一环。

这一点不管是从竞争关系上，还是从今天小程序的发展的阶段上来看，都是比较重要的。