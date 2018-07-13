【视频】TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站总览：不仅仅是独角兽

由动点科技& TechCrunch 联合主办的 TechCrunch 2018 国际创新峰会< 杭州站> 的活动已于 2018 年 7 月 3 日落下了帷幕。本次峰会以“不仅仅是独角兽”为主题，两天的峰会共吸引了 150+ 创业公司参展，以及 8000 多人 次的观众到场参与。网易、腾讯、新浪、搜狐、凤凰联手 CNN、LinkedIn 领英、FT、美通社等共计 200+ 国内外一线媒体竞相报道大会盛况。此外，包括阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人 王坚博士 、世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表 艾德维 、微软中国 CTO 韦青 、爱奇艺首席技术官 刘文峰 等在内的百余位顶级业界企业家参与其中。而本次峰会特色环节“十分之约”持续高温，近 50 家 投资机构和 100 余家 初创企业汇聚于此，共同策划破局之道。

如果说“追风者”是借力风口，顺势而为，那么“造风者”则是快人一步，踩准时机的。那么在杭城刮起的这股“科技风暴”究竟又有着哪些强劲的亮点。动点科技的记者通过视频带您再度回顾 TechCrunch 2018 国际创新峰会< 杭州站> 的精彩瞬间。