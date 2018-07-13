掌门 1 对 1 张翼：对于教育来说，杀鸡一定要用 AI 数据的“牛刀” 新闻

7 月 10 日-12 日，2018 中国互联网大会在北京国家会议中心隆重举行。中国中小学在线一对一辅导品牌——掌门 1 对 1 创始人兼 CEO 张翼受邀出席会议，并发表了主题演讲《AI＋教育，我们究竟要的是怎样的融合》。

张翼表示， “对于在线教育，它的发动机和传统教育的初衷是一样的：完成对孩子的全能教育。不同之处在于，它有一个强大的机身，这里面储藏了海量大数据，还有智能化以及分析识别能力。”

据了解，掌门 1 对 1 现拥有超过 600 万注册学员，覆盖全国 600 多个省市县。此外，掌门 1 对 1 的教师数量已经突破 5 万大关，独家研发课件超过 20 万套，搭配各省各学科题库资源达 1200 万。

“对于教育来说‘杀鸡一定要用牛刀’，在线教育的这把‘牛刀’就是数据。”张翼说到。“AI+教育”的时代已经来临，每个企业都希望站在行业之巅，但想要将教育的“慢”和技术的“快”平稳地捏合拥有“高速慢跑”的能力，需要强大的数据和技术支撑，也需要正确的战略把控节奏。

以下为掌门 1 对 1 创始人兼 CEO 张翼演讲全文：

各位尊敬的嘉宾，大家上午好！

我是掌门 1 对 1 创始人张翼，很高兴与大家分享我们对于 AI 教育的一些看法。掌门 1 对 1 是国内最大的中小学在线 1 对 1 辅导企业，我们采用现场视频直播的方式，为全国各地的中小学生连接国内最好的老师，进行 1 对 1 线上学习。在做纯线上 1 对 1 的这些年，我们不断与 AI 结合，产生了很多的思考。

互联网教育与 AI 的结合，就像很久以前对于汽车的研究。从汽车到飞机，就像是从传统教育到线上教育的跃迁。自从有了汽车，在以后几十年甚至是上百年，我们一直追寻如何让车跑得更快，我们在如何让马达更发达这件事上花费了大量的精力。一直到车有了翅膀，我们才发现，为马达不断升级其实并不是一个最优方案，因为只有加上了翅膀，才能突破马达的局限飞起来。

所以今天对于 AI 和教育的结合，我想将其比作一架飞机，从飞机的三个部分来诠释这两者是如何完美融合的。 对于在线教育，它的发动机和传统教育的初衷是一样的：完成对孩子的全能教育。但是不同之处在于，它有一个强大的机身，这里面储藏了海量大数据，还有它的翅膀，即智能化以及分析识别能力。

接下来分享一下智能化为整个在线教育带来的改变。首先，它传递了高效能、高效率以及个性化。我一直在思考一个命题，关于时空的问题，对于整个互联网而言，我觉得其最大命题就是它利用并尊重了这些空间，这与我们以往对于空间的理解不一样，以往无论是学习还是做其他事，都希望能把大家聚集起来，我们希望集中。 但作为互联网而言，实际上我们是尊重空间，将空间加以利用，这是互联网的力量。

教育作为一个发展相对较慢的行业，它其实也是最后一个被改造的行业。我们可以感受到，无论是电商，还是社交，很快就被互联网空间所打造。自从我们切入纯在线以后，发现精准传递带来了极大的效能，对于很多三四线城市家庭来说，能接触到一线老师是极大的福利，同时对于一线城市的很多家长和学生来说，能够省去大量路上堵车时间，这也是极大的福利。这不仅是空间上，也是时间上的 10 倍提升，学生因此可以利用更多的时间进行学习。

线上教育区别于线下教育的地方就是可以做到更细化与个性化，这背后是 AI+教育的强力支撑。 至今为止，掌门已经拥有超过 600 万的注册学员，整个收入规模占据在线教育学科辅导 70% 的市场份额，主要是基于以下三个方面对大数据的利用。

以前我们说杀鸡不要用牛刀，但是对于教育来说，杀鸡一定要用牛刀。 一个老师之所以经验丰富，是因其接触了很多学生，他本身成为一个数据库，由于经验丰富教出了更好的学生，他本身就是一个大数据，这是以往的老师。

在线教育如何将他改变？什么是在线教育的这把牛刀？答案就是数据。单一在线教育的平台或者公司，拥有大量数据后，就可以非常精准地梳理出多种学生的模型， 它知道何种学生遇到何种问题，问题是逻辑上的还是言语上的，或者具体到某一学科，有哪些知识点还未突破学生应去解决。基于标签化提供的大数据，最后形成的是学生的肖像和学生的学习路径。每天有几十万、甚至上百万的课时在掌门 1 对 1 平台上进行，这个平台沉淀了无数人的思考，包括学生思考解决一道题的过程，或者对于某个题目，这个水平的学生存在哪些思想偏差，我们如何纠正？这就是大数据的力量。

为什么说技术为翼？有一句话说：若无必要，勿增实体。它的意思是， 如果可以减少一个环节或者减少一个步骤，我们就要尽可能减少。这在很多的技术产品以及互联网平台上都有极大的应用，在教育方面也如此。 其实作为老师与学生沟通时，我们没有必要问学生或问其家长对于我们的学习服务是否满意，这个问题可以被去掉。在一个孩子的上课过程中，可以利用视频技术，观察其是否专注，讲到某题时是否走神，这都可以被精准识别，还可以清楚了解一节课的组成部分，包括每个部分学生的掌握情况、逗留时间。所以整个教学方案可以基于他上课的情况来决定，亦可生成学生下节课的学习方案。一个学生正常来说可能要做 10 道题才能达到现在的水准，在经过精准的识别后，我们仅会推给他 3 道题，就达到与以前做 10 道题一样的水平。由于原来上课并不精准，所以 1 小时的课对于学生而言负担很重，但是通过纯智能化识别，学生只需上半小时的课即可，另外半个小时就是浪费时间，我们认为只有效率的提高才是真正的减负。

以往学生需要做大量的测试，我们才能够鉴别他的水平。现在这并不需要，在整个上课的过程中，机器会将他和其他在这个平台上进行学习的学生模型进行对比，以寻找与之相匹配的模型。以往学生作业答疑是很麻烦的工作，但是在这个平台上沉淀了大量的学生上课的视频，我们将其截出并生成较多优秀视频。由于不同的学生水准是不同的，碰到某一个题型的时候，我们发现他听不懂的表情是不一样的，我们知道这一类的题应给他答疑的时间。所以我们觉得对于整个互联网教育来说，数据为王，做大和做强是同一件事情。

以上是我对于整个互联网教育的思考。我们希望未来能够和更多的互联网教育、甚至是互联网其他平台的同行一起共同努力，让互联网走得更加精准、个性化，让教育共享智能，让学习高效快乐。今天我的演讲就到这里，谢谢大家！