微软零售店员工称，微软品牌 Android 手机即将推出 新闻

Windows Latest 曝光了一组用户与零售店客服对话的截图，客户在对话中表示，微软正在开发一系列新手机，并可能运行了 Android 系统。

这名员工表示，这款手机可能来自第三方 OEM，并以微软的品牌推出，但没有具体介绍会使用 Lumia 还是 Surface。这名员工推测，这款手机可能会采用 Android 系统。

至于 Windows 10 Mobile，这个操作系统已 不再是微软的关注点 ，它 最近的一次更新 发生在今年 4 月，但也只是一次常规的安全性更新，并没有带来任何新的功能。YouTube、Twitter 等主流应用也放弃了 Windows 的移动平台，目前用户想要使用这些服务，只能通过手机中的浏览器访问移动网页。

微软近期一直在丰富自己的 Android 应用，不论是 Office，还是 Edge 浏览器，微软已经做好了布局，他们还特别为 Android 系统推出了 Microsoft Launcher 应用，接下来推出一款 Android 手机恐怕也不是不可能了。只是目前微软官方没有透露相关消息，他们是否真的会推出一款 Android 手机，我们还是拭目以待吧。