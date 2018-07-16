京东商城实施轮值 CEO 制度，首席市场官徐雷任职 新闻

京东 商城今日发布公告称，从即日起实施轮值 CEO 制度，由集团 CMO 徐雷兼任首任京东商城轮值 CEO，向京东集团 CEO 刘强东汇报，全面负责商城日常工作的开展。

徐雷自 2007 年 5 月起担任京东市场营销顾问，并于 2009 年 1 月正式加入公司，曾历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东商城营销平台体系负责人、集团 CMO 等多个职务。徐雷于 2017 年中升任集团 CMO。

附：关于京东商城实施轮值 CEO 制度并任命徐雷先生兼任首任轮值 CEO 的公告

集团总部各体系、各部门、各子集团：

为更好推动京东商城业务的创新发展，全面拥抱无界零售未来，京东商城将从即日起实施轮值 CEO 制度，公司期望通过这一制度的实行，全面提升组织协同效率，激发团队创新活力，并为更多优秀的领军人才提供广阔的施展舞台和发展空间。经集团管理层决定，由集团 CMO 徐雷先生兼任首任京东商城轮值 CEO，向京东集团 CEO 刘强东先生汇报，全面负责商城日常工作的开展。

徐雷先生自 2007 年 5 月起担任京东市场营销顾问，并于 2009 年 1 月正式加入公司，曾历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东商城营销平台体系负责人、集团 CMO 等多个职务。凭借对于品牌建设、网络营销和互联网产品创新的深刻洞察和全面理解，徐雷先生帮助公司搭建了大市场的营销体系、移动端的产品研发体系和围绕用户全生命周期管理的平台运营体系，培养出了多支敢打硬仗、迎难而上的优秀团队，并为京东品牌的建设和塑造、向移动端转型的战略做出了突出贡献。自 2017 年中升任集团 CMO 以来，徐雷先生带领团队以积极务实的心态，大力夯实基础，并不断进行创新突破，为集团和商城构建了强有力的运营及营销竞争力。

期待徐雷先生充分发挥管理和业务运营经验，带领商城团队继往开来，再创新的辉煌。

题图：123RF