曾光明离开快手，不再担任首席内容官

曾光明今日发表声明称，经友好协商，他本人己于本月初离开 快手 ，不再担任快手科技首席内容官一职。

“在过去的一年半时间里，我在快手科技中亲身见证了一个优秀公司的高速崛起。我们共同经历风雨，探索了未知，留下了诚意；我个人也收获了人生中无价的知识、经验与友情。”曾光明说。

前网易传媒常务副总编辑曾光明，曾在《南方都市报》、《周末画报》、《新快报》、《足球报》等多家媒体任职，创办了《明星 Big Star》、《OK！》等多本报刊。他曾担任娱乐媒体《明星 Big Star》总编、《OK！》主编。2017 年 1 月 1 日，曾光明辞去在网易传媒的原有职务后入职快手。

声明全文：

经友好协商，本人己于本月初离开快手，不再担任快手科技首席内容官一职。

在过去的一年半时间里，我在快手科技中亲身见证了一个优秀公司的高速崛起。我们共同经历风雨，探索了未知，留下了诚意；我个人也收获了人生中无价的知识、经验与友情。

我坚信快手正在进行一项有意义的工作，它的价值将随着时间流逝而持续被人认知，快手在记录历史，快手也将被历史记录。

我永远为自己曾为快手一份子而自豪，永远为快手送上我的全部祝福。

世界很小，有缘再见。

曾光明

2018 年 7 月 15 日