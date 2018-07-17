7 月 17 日，据外媒报道，亚马逊 CEO 杰夫·贝佐斯创办太空公司– 蓝色起源 (Blue Origin) 最早将从明年开始将人类送往太空。而现在，费用也得到了曝光——每张票的售价在 20 万美元到 30 万美元之间。

据了解，执行这一任务的讲师蓝色起源的 New Shepard 火箭，该火箭的设计目标是飞至地球与太空边缘，让观光者体验几分钟的失重状态。2015 年 11 月，蓝色起源领先 SpaceX 提前一个月成功发射并回收了它的 New Shepard 火箭，成为全球首家成功发射和回收火箭的公司。2016 年 1 月，蓝色起源又将这枚火箭再次发射升空并成功回收，这枚火箭也因此成了首枚连续两次成功发射和着陆的垂直起降商用火箭。据称，目前，蓝色起源的机组人员已经完成了八次火箭垂直起降，今年 3 月，蓝色起源甚至还公布了一组其 航天太空舱的内部设计图和 VCR， 旅行者们将通过飞行舱的六个窗户观察太空，然后再返回地球。

但他们还没有尝试让人乘坐过。