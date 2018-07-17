滴滴出行获 Booking Holdings 5 亿美元战略投资 新闻

滴滴出行今天宣布与在线旅行企业 Booking Holdings 达成战略合作关系，与此同时，滴滴也获得了来自 Booking Holdings 的 5 亿美元战略投资。两家公司将依托各自的技术能力和本土运营经验，为用户在全球范围内提供更全面和个性化的出行体验。

Booking Holdings 旗下应用将为用户提供滴滴叫车服务接口，滴滴乘客也将可以直接通过 Booking.com 或 Agoda 平台进行酒店预订。

滴滴出行战略副总裁朱景士表示：“我们期待与 Booking 在产品、技术和市场拓展方面展开更多创新性合作，将旅程的各个部分无缝连接，提升每一位用户的出行体验。”

Booking Holdings 旗下拥有 Booking.com、agoda.com、Kayak、Priceline.com、Rentalcars.com 和 OpenTable 等品牌，面向全球 220 多个国家和地区的客户及合作伙伴提供服务。

滴滴出行上一轮 40 亿美元股权融资 于去年 12 月完成。7 月 16 日，有消息称 滴滴出行计划分拆其汽车服务平台业务，以为上市计划作准备。报道称，滴滴汽车服务平台准备以约 30 亿美元的投前估值，融资 10 亿至 15 亿美元。

题图：123RF

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。