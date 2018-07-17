Sonos 在中国发售近 4000 元的 Sonos Beam，并公布多项中文语音战略合作 新闻

上个月，Sonos 曾在旧金山的发布会上公布了智能条形音响 Sonos Beam。而今日，这款音响在中国正式上市。作为一款专为客厅打造的音响产品，它既适用于电视，又能播放音乐。同时，Sonos 还宣布了与多个中文语音助手的战略合作计划。

Sonos Beam

据了解，Beam 智能条形音响长度为 65 厘米，搭载四个定制全频扬声器单元和三个跑道式被动谐振板，正面还有一组扬声器单元。同时，为实现智能语音控制功能，Beam 采用五个远场麦克风阵列，为语音交互实现高级降噪和多声道回声消除。此外，使用 HDMI 电缆，可以将 Beam 连接到电视的 HDMI-ARC 端口。用户可以增加两个 Sonos One 和 Beam 一起形成环绕立体声，或增添一个 SUB 来增强低音效果。

内容平台 ：它可以播放来自全球超过 80 个流媒体音频服务上的内容，其中包括 QQ 音乐、网易云音乐、虾米音乐等在内的 15 项国内音乐服务。

：它可以播放来自全球超过 80 个流媒体音频服务上的内容，其中包括 QQ 音乐、网易云音乐、虾米音乐等在内的 15 项国内音乐服务。 语音控制 ：除了通过 Sonos App 和触摸控制，Beam 目前在部分地区支持 Amazon Alexa 语音服务，未来可接入包括 Google Assistant 在内的多种语音服务。其中，国内用户可以通过 Rokid Mini 语音助手来控制 Sonos 的多房间音响系统。同时，现在可以通过 AriPlay 2 来控制 Sonos Beam。

在现场，动点科技也体验了 Sonos Beam，人声表现清晰、干净，声场也很宽广，可以感觉到不同的乐器声从各个方向传递过来；低音部分也比较浑厚、深沉。“我们内置了 DSP 算法，（听）音乐和（看）电视时出来的效果是不一样的。” Sonos 的工作人员告诉记者。

从即日起，国内用户可以通过京东、淘宝等渠道购买拥有黑、白两种颜色的 Sonos Beam，价格为 3980 元。

“声音平台”& “音联网”

值得一提的是，2017 年，Sonos 曾提出构建“音联网”体验，并开放 Sonos 平台给每一个语音助手、每一个流媒体音乐服务以及任何一个想接入 Sonos 智能家庭声音平台的设备和企业。2018 年，Sonos 实现了将 AirPlay 2 引入平台，现在用户可以直接在 Sonos 音响上播放 iOS 设备上的音频。支持 AirPlay 2 最新更新的音响包括全新 Sonos Beam、Sonos One、Playbase 以及第二代 Play:5。

此外，通过一个任意一款支持 AirPlay 2 的音响，AirPlay 的内容可以流传输到系统中的其他 Sonos 音响上。由于添加了 Siri 功能，在 Sonos 上使用苹果 AirPlay 2 的用户可以得到全新的语音体验。

而面对智能音响和语音助手发展迅速的中国市场，2018 年 3 月，Sonos 与中国人工智能科技公司 Rokid 达成战略合作，用户可以通过使用 Rokid Mini 语音助手来语音控制 Sonos 多房间音乐系统。

Sonos 大中华区战略合作和线下销售负责人张维明表示：“与 Rokid 的合作也得到了腾讯云小微的支持。Rokid 对于音乐的语音控制与腾讯云小微的输出能力进行了有效整合。”与此同时，Sonos 还宣布了与京东叮咚、科大讯飞魔飞的合作计划，以及与腾讯叮当、百度 DuerOS 的合作意向，未来将有更多的中文语音控制方式接入到 Sonos 平台。