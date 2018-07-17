Sonos 在中国发售近 4000 元的 Sonos Beam，并公布多项中文语音战略合作
上个月，Sonos 曾在旧金山的发布会上公布了智能条形音响 Sonos Beam。而今日，这款音响在中国正式上市。作为一款专为客厅打造的音响产品，它既适用于电视，又能播放音乐。同时，Sonos 还宣布了与多个中文语音助手的战略合作计划。
Sonos Beam
据了解，Beam 智能条形音响长度为 65 厘米，搭载四个定制全频扬声器单元和三个跑道式被动谐振板，正面还有一组扬声器单元。同时，为实现智能语音控制功能，Beam 采用五个远场麦克风阵列，为语音交互实现高级降噪和多声道回声消除。此外，使用 HDMI 电缆，可以将 Beam 连接到电视的 HDMI-ARC 端口。用户可以增加两个 Sonos One 和 Beam 一起形成环绕立体声，或增添一个 SUB 来增强低音效果。
- 内容平台 ：它可以播放来自全球超过 80 个流媒体音频服务上的内容，其中包括 QQ 音乐、网易云音乐、虾米音乐等在内的 15 项国内音乐服务。
- 语音控制 ：除了通过 Sonos App 和触摸控制，Beam 目前在部分地区支持 Amazon Alexa 语音服务，未来可接入包括 Google Assistant 在内的多种语音服务。其中，国内用户可以通过 Rokid Mini 语音助手来控制 Sonos 的多房间音响系统。同时，现在可以通过 AriPlay 2 来控制 Sonos Beam。
在现场，动点科技也体验了 Sonos Beam，人声表现清晰、干净，声场也很宽广，可以感觉到不同的乐器声从各个方向传递过来；低音部分也比较浑厚、深沉。“我们内置了 DSP 算法，（听）音乐和（看）电视时出来的效果是不一样的。” Sonos 的工作人员告诉记者。
从即日起，国内用户可以通过京东、淘宝等渠道购买拥有黑、白两种颜色的 Sonos Beam，价格为 3980 元。
“声音平台”& “音联网”
值得一提的是，2017 年，Sonos 曾提出构建“音联网”体验，并开放 Sonos 平台给每一个语音助手、每一个流媒体音乐服务以及任何一个想接入 Sonos 智能家庭声音平台的设备和企业。2018 年，Sonos 实现了将 AirPlay 2 引入平台，现在用户可以直接在 Sonos 音响上播放 iOS 设备上的音频。支持 AirPlay 2 最新更新的音响包括全新 Sonos Beam、Sonos One、Playbase 以及第二代 Play:5。
此外，通过一个任意一款支持 AirPlay 2 的音响，AirPlay 的内容可以流传输到系统中的其他 Sonos 音响上。由于添加了 Siri 功能，在 Sonos 上使用苹果 AirPlay 2 的用户可以得到全新的语音体验。
而面对智能音响和语音助手发展迅速的中国市场，2018 年 3 月，Sonos 与中国人工智能科技公司 Rokid 达成战略合作，用户可以通过使用 Rokid Mini 语音助手来语音控制 Sonos 多房间音乐系统。
Sonos 大中华区战略合作和线下销售负责人张维明表示：“与 Rokid 的合作也得到了腾讯云小微的支持。Rokid 对于音乐的语音控制与腾讯云小微的输出能力进行了有效整合。”与此同时，Sonos 还宣布了与京东叮咚、科大讯飞魔飞的合作计划，以及与腾讯叮当、百度 DuerOS 的合作意向，未来将有更多的中文语音控制方式接入到 Sonos 平台。