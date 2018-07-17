WeWork 宣布因环保政策从员工菜单里删除肉类 新闻

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众创空间 WeWork 的估值约为 200 亿美元，在全球 200 个地点拥有约 20 万成员，而该公司自己的员工也接近 6000 人。WeWork 近期宣布，将不再允许员工对肉类食品报销，此外也不在公司活动中提供肉类食品。此次政策调整是为了减少业务经营对环境的影响。

彭博社上周五 报道 了 WeWork 的这个新政策。在一封全公司范围的邮件中，WeWork 联合创始人米格尔·麦凯维（Miguel McKelvey）公布这项政策。他写道：“最新研究表明，避免肉类是个人减少对环境影响最重要的一件事，甚至超过了使用混合动力汽车。”

WeWork 发言人证实了这项政策。政策明确宣布，将红肉、家禽和猪肉从公司菜单和费用报销政策中删除。不过她强调，公司并不禁止 WeWork 员工或成员自带肉食，他们只是需要自己承担费用。

此外，成员们可以自由地在 WeWork 办公空间举办活动，并自己付费提供肉食。这项政策只适用于由 WeWork 购买或付费的食品。

该发言人还表示，鱼类并不包含在这项政策中。

科学家 多年以来一直警告 称，肉类产业是巨大的温室气体制造器，尽管这个话题常常被主流讨论和企业社会责任政策所忽视。因此，WeWork 在环保方面提出这样的议题，制定这样的政策很有趣。

根据彭博社的报道，WeWork 还将把肉类食品从约 400 个 WeWork 众创空间的自动贩卖机中移除。

因此，WeWork 为减少肉类消费而采取的环保行动也将对付费会员产生影响，尽管这样的影响不会很大。

题图：Bloomberg/Contributor