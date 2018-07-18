阿里巴巴 150 亿元战略入股电梯传媒公司分众传媒 新闻

7 月 18 日，分众传媒发布公告称，阿里巴巴 集团及其关联方将以约 150 亿元人民币战略入股分众。双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。

据了解，分众传媒诞生于 2003 年，是全球首家入住电梯的媒体。2005 年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股并于 2007 年入选纳斯达克 100 指数。电梯电视主要安放在电梯口，滚动循环播出，覆盖超过 90% 的中高端办公楼，日均触达 5 亿人次城市主流人群，覆盖 70-80% 都市消费力。电梯海报主要位于社区电梯内，在必经的封闭狭小的电梯空间内形成强制性收视。电梯海报在 2015 年正式推出云战略。2009 年分众建立物业云，基于物业数据如社区楼龄、楼价、商圈分析等。2015 年分众引进了百度云，通过对搜索词的分析在研究不同楼的不同消费需求和品牌偏好。2016 年分众开始研究电商云，通过跟电商合作，可以获悉哪些楼宇都购买过哪些快消品，从而判断不同楼宇对不同快销品的品牌偏好和购买倾向。

目前分众传媒覆盖逾 300 个城市的 2 亿城市中产。中期目标覆盖 500 个城市的 500 万个终端，日覆盖 5 亿城市新中产。

阿里巴巴集团倡导的新零售，正全面对商业领域各个环节进行升级和重构。阿里巴巴集团战略入股分众传媒后，将运用阿里新零售基础设施能力和大数据能力与分众广泛的线下触达网络形成化学反应，为用户和商家带来全新体验和独特价值。

图片：分众传媒官网