百度推出首个基于区块链技术的原创图片服务平台“图腾”

7 月 18 日，百度 正式宣布推出基于区块链技术的原创图片服务平台“图腾”，该平台通过引入区块链技术，构建了一个覆盖图片生产、权属存证、图片分发、交易变现、侵权监测、维权服务的全链路版权服务平台。

据了解，百度图腾主要依托于区块链、人工智能以及大数据三种核心技术。基于区块链技术，百度图腾打造了一个版权存证系统，该系统可以为内容作品提供具有明确时间标记的“存在性证明”，相关原创内容作品的授权流转信息会被记录。区块链技术还被应用在了百度图腾的一站式在线维权系统中，该系统会在发现侵权行为后，对该侵权行为进行在线取证并记录至区块链中。借助于人工智能和大数据技术打造的版权检测系统覆盖了全网千亿规模的数据，识别的准确率超过 99% ，可以全天候运行，万张图片最快 2 小时产出版权检测报告。

百度图腾产品负责人梁子表示，未来，图腾将面向图片、文字、视频、音频等更多的原创内容领域开放，希望技术能够更好地服务更多的版权生态。目前，百度图腾已经引入了包括视觉中国、高品图像、景象、锐景创意、拍信、联合信任·时间戳、计易、快版权、比目鱼等生态合作伙伴。

发布会上，百度图腾公布了首个技术能力输出的应用场景——熊掌号原创保护计划。熊掌号作者原创版权被确权后，可以获得百度搜索的收录加速、原创标识以及优先展示等特权，同时被侵权时，也可借助图腾更方便的维权。

图片：图腾