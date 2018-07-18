Google CEO Sundar Pichai 博客发文，抗议欧盟开出的 50 亿美元天价罚单 新闻

欧盟委员会对 Google 母公司 Alphabet 开出一张 43 亿欧元（约 50 亿美元）的天价罚单，创下反垄断的最高处罚记录。在欧盟对 Google 开出这一罚单后，Google CEO Sundar Pichai 在 Google 官方博客 发文抗议。

Sundar Pichai 认为欧盟委员会针对 Android 及其商业模式的罚单忽略了 Android 与 iOS 竞争的事实，也忽略了 Android 为成千上万的手机制造商和运营商以及数百万依靠 Android 构建业务的开发者，以及可以买得起并使用尖端 Android 智能手机的数十亿消费者。

Sundar Pichai 在文章中指出，Android 操作系统催生了 1300 个不同品牌的 24000 款设备，价格上更是能够满足不同消费者的需求。这些 Android 设备厂商遍及荷兰、芬兰、法国、德国、匈牙利、意大利、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、西班牙和瑞典等地。

Google 与欧盟之间的关系在近期一直动荡不安，Google 还曾在 2017 年 6 月因滥用其在搜索领域的主导地位，被欧盟开出 24.2 亿欧元罚单 。

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