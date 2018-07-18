进军快消新零售！美团上线“美团闪购”

7 月 18 日，美团 点评举办“以快破局•助力零售升级” 2018 美团闪购发布会，正式上线美团闪购业务，涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类。据了解，目前美团闪购覆盖全国 2500 个市县，全国 53 万骑手待命，24 小时无间断提供配送。

用户打开美团外卖 App，点击底部闪购频道，即可进入美团闪购页面，目前可供选择的品类有：超市便利、生鲜果蔬、医药健康、鲜花绿植、服饰五个品类。

据了解，在营销方面，通过数据分析，美团点评针对平台上每个商家的用户特点、商圈特点、商品特点为其推荐运营方案，帮助商家提升营销转化。配送方面，美团点评拥有 53 万活跃骑手和技术领先的智能调度系统，形成了成熟的分级配送体系和完善的拣货方案。介绍中称，基于 LBS 的生活消费全景数据，美团点评可以协助零售商家实现门店服务自动化、门店管理智能化、门店作业自动化。

美团点评高级副总裁王莆中表示，消费升级的本质是需求升级，随着生活水平的提高，人们希望更快更便捷地获取所需，这种需求也延伸到了餐饮外的品类。为此，美团点评推出闪购平台，采用快零售的业务模式，为用户搭建一个 30 分钟到货的生活卖场。同时，对于加入美团闪购平台的传统零售商，美团点评还将在营销、配送、科技三个方面进行助力，帮助其实现业态升级，更好服务消费者。

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