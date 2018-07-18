诺基亚 X5 发布：5.86 英寸刘海屏，999 元起售 新闻

两个月前诺基亚推出了采用刘海屏设计的 X6，今天该公司带来了同系列另一款手机——X5。

X5 采用双面玻璃机身加聚碳酸酯一体无缝边框设计，搭载 5.86 英寸 19:9 HD+ 刘海屏、Helio P60 处理器，3/4 GB RAM + 32/64 GB ROM 组合。拍照方面，X5 用上 1300 万像素 PDAF 镜头 + 500 万像素后置双摄像头，前置 800 万像素镜头搭配 AI 影像技术，内置人像背景虚化、美肤模式和 HDR 模式。值得一提的是 X5 还内置了类似 iPhone X 的 Animoji 的动态萌趣表情，可以追踪用户表情，生成双视野视频或照片，支持在线直播与实时分享。

其他规格方面，X5 搭载 3060mAh 电池，配有 3.5mm 耳机接口和 USB Type-C 接口，运行 Android Oreo 系统，另外手机还支持熄屏指纹支付。

诺基亚 X5 有黑、白、蓝 3 色可选，3 GB RAM + 32 GB ROM 和 4 + 64 两种型号，售价分别为 999 元 和 1399 元，7 月 19 日发售。