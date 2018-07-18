P2P 平台银豆网宣布停止运营，实控人李永刚失联 新闻

7 月 18 日，P2P 平台 银豆网发布停止运营的 公告 ，据公告称，由于银豆网实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。

银豆网称，目前 CEO 已报案，会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

资料显示，银豆网成立于 2013 年 9 月，运营主体为北 京东 方财蕴金融信息服务有限公司，注册资本 8000 万，实缴资本 6292 万。股东为北京华信电子企业集团（70%）和王鹏程（30%）。

据平台公开数据显示，银豆网累计成交额为 106.3 亿元，注册用户 43 万。截至 2018 年 6 月 30 日，平台借贷余额为 44 亿元，借贷余额笔数为 336719 笔，利息余额为 3.1 亿元，累计出借人数量为 62757 人。逾期数据方面，逾期金额为 4700 万元，逾期笔数 4 笔。

以下为公告全文：

关于银豆网停止运营的公告

亲爱的银豆网用户：

在各位用户支持和信任下，银豆网已经运营 4 年 178 天。在此非常感谢每一位投资人的信任。

但是我们不得不非常抱歉的告诉大家，由于银豆网实际控制人李永刚（身份证号：12010219740615071X）失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。

我们的 CEO 目前已经报案，我们也会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

再次向所有信任支持我们的投资人抱歉。

银豆网

2018/7/18

图片：银豆网官网