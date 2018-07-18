小米路由器联手金山云，与网络拥堵、信息安全宣战

随着用户用网设备不断增多、新品类的用网设备不断加入、用户用网场景日渐复杂，网络信息安全问题也日益严重。经统计有超过 5% 的域名被劫持，超过 3000 万设备存在 DNS 被劫持的现象。而 DNS 劫持问题轻则导致访问站点被挂广告，严重的则可以电脑中毒、账号被盗。此外，相信很多人都碰到过看视频卡顿的情况！

信息安全与网络拥堵一起，一直都是网络行业面领的两大难题。

7 月 18 日下午，在小米联合金山云召开的智能加速网络发布会上，小米路由器 与金山云发布了 AI 智能调度、基于大数据的 DNS 防劫持等功能，旨在解决上述两大行业难题。

据介绍，当用户打开基于大数据的 DNS 防劫持功能后，小米路由器会定期为用户推送基于大数据判定的正确 DNS，当用户访问站点出现 DNS 劫持时会自动切换到正确的 DNS 上，而当用户访问当前正确 DNS 速度较慢时，小米路由器也会为用户自动切换到解析速度较快的正确 DNS 上，杜绝用户受到 DNS 劫持安全威胁的同时更能够加速网络。

而关于 AI 智能调度功能。小米生态链副总裁唐沐表示：通过测试发现，同一 IP 段用户到省内不同节点的访问时间差距较大，传统的 CDN 调度大多基于地理位置或 DNS IP 进行调度，并不能够达到最优的结果。而 AI 智能调度是基于 IP 精准调度，动态判断 CDN 节点负荷，智能的将用户访问需求调度到最快节点。

唐沐介绍，在 AI 智能调度的加持下，能够平均降低超过 20% 以上的访问时间。

此外，如何提升弱网环境下的网络传输效率成为困扰用户的老大难问题。此次智能加速网络发布会上金山云表示将把金山云成熟的 QUIC 协议技术应用在小米路由器产品上，小米生态链副总裁唐沐也表示，小米路由器在应用了 QUIC 技术后，弱网环境下传输效率提升超过 15%。

而且值得一提的是，未来小米路由器也将更好玩。

小米路由器方面表示，用户可以选择通过开启 AI 提速功能获得小米 WiFi 链“米粒”作为奖励。据了解，获取“米粒”的方式包括开启 AI 提速、每日登陆、分享 WiFi 网络、连接新的 IoT 设备、体验小米有品、邀请好友等等。而“米粒”作为小米在区块链领域的尝试，目前可用于对换热门产品 F 码、参与“加密兔”游戏等。

最后，小米路由器方面表示，未来大数据 DNS 防劫持以及 AI 智能调度功能将会逐步通过软件升级的形式覆盖现有以及未来推出的小米路由器系列产品上。而“米粒”也将逐步接入到小米各业务线中。