赛灵思宣布收购深鉴科技，将联手推进机器学习解决方案

7 月 18 日，致力于自适应和智能计算的公司赛灵思（Xilinx, Inc）宣布 已经完成对深鉴科技的收购，此次交易的具体财务条款未对外披露。

深鉴科技成立于 2016 年，总部位于北京，收购之后的深鉴科技将继续在其北京办公室运营。深鉴科技专注于神经网络剪枝、深度压缩技术及系统级优化，拥有业界领先的 机器学习 能力。据悉，从 2017 年开始，赛灵思就已经与全球其它知名投资机构一起成为了深鉴科技的主要投资者。深鉴科技基于赛灵思的技术平台开发机器学习解决方案，两家公司合作密切。经深鉴科技优化的神经网络剪枝技术运行在赛灵思 FPGA 器件上，可以实现突破性的性能和行业最佳的能效。

深鉴科技 CEO 姚颂表示，此次收购完成后，双方将更加紧密地联手为中国乃至全球用户提供领先的机器学习解决方案。

赛灵思软件业务执行副总裁 Salil Raje 表示，深鉴科技加入赛灵思之后能进一步增强赛灵思全球领先的工程技术研发力量，加速赛灵思打造灵活应变智能世界的公司愿景。Salil Raje 称，人才和创新是实现赛灵思公司发展的核心。未来，赛灵思将继续加大对深鉴科技的投入，不断推进公司从云到端应用领域部署机器学习加速的共同目标。

图片：深鉴科技公众号